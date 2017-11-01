Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü tanıyan bir ülkeyiz

Türkiye-Gürcistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Şahin: Biz Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü tanıyan bir ülkeyiz. İş adamlarının olduğu yerde her zaman barış vardır, huzur vardır, kardeşlik vardır, ekonomi ve paylaşma vardır.

Türkiye-Gürcistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Türkiye'nin Gürcistan'a büyük önem ve destek verdiğini belirterek, "Biz Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü tanıyan bir ülkeyiz." dedi.



AK Parti Bursa milletvekilleri İsmail Aydın ve Hüseyin Şahin ile Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tiflis ofisini ziyaret etti.



Ziyarette, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Gürcistan'ın eski Ankara Büyükelçisi Tariel Lobjanidze, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Prof. Dr. Nebi Gümüş, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gürcistan Direktörü Selçuk Baş, Tiflis TMV Okulları Müdürü Taner Canpolat, Gürcü ve Türk İş Adamları Derneği (GÜRTİAD) Başkanı Kenan Yıldırım, MÜSİAD üyeleri ve Türk iş adamları katıldı.



MÜSİAD Tiflis Başkanı Özgür Yücel, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ekonomik ilişkilere katkı sağlamak istediklerini belirterek, Gürcistan'ı anlatan, tanıtan güzel bir rapor hazırladıklarını kaydetti.



Gürcistan'ı tanıtmaya devam edeceklerine dikkati çeken Yücel, Türkiye ile Gürcistan arasındaki mevcut ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da gelişmesine büyük katkı sağlayacaklarını dile getirdi. Yücel, "Kısacası bizim amacımız, bu kültürel bağı ekonomiyle süsleyip iki ülkenin arasında sıkı bir dostluk, sıkı bir ticaret hacmi oluşturmaktır." dedi.



Türkiye-Gürcistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ise "İş adamlarının olduğu yerde her zaman barış vardır, huzur vardır, kardeşlik vardır, ekonomi ve paylaşma vardır. Dolayısıyla iki ülke arasında aslında sadece Türkiye'nin Gürcistan'a değil, Gürcistan'ın da Türkiye'ye yatırım yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



İki ülke arasındaki ilişkilerin önemine işaret eden Şahin, Türkiye'nin Gürcistan'a büyük önem ve destek verdiğini vurguladı. Şahin, "Biz Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü tanıyan bir ülkeyiz. Gürcistan'ın demokrasinin daha ileriye gitmesini, ekonomisinin daha da büyümesini arzu ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Gürcistan'a özel önem atfettiğini ben yakından biliyorum." diye konuştu.



Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Gümrükçü de MÜSİAD'ın Gürcistan'da faaliyet göstermesinden en büyük memnuniyet duyan kişilerden olduğunu belirterek, "Sizlerin güzel çabalarınız, faaliyetleriniz bizlere de ilişkilere de katkı sağlıyor." dedi.



Gümrükçü, MÜSİAD'ın Gürcistan hakkında hazırladığı ülke raporunun çok önemli olduğuna inandığını söyledi.



AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın da Türk iş adamlarını Gürcistan'da yatırım yaptıkları için tebrik ettiğini dile getirerek, "Sizler iki ülke arasında adeta birer büyükelçi olarak çalışıyorsunuz." ifadesini kullandı.



Gürcistan'ın, Türkiye için önemli ortak ülke olduğunu vurgulayan Aydın, Gürcistan'ın komşu ülkeler arasında sıfır sorun yaşanan ülkelerin başında geldiğini kaydetti.