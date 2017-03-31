Gürcistan'dan Rusya ve Güney Osetya'nın askeri anlaşmasına tepki

Tiflis hükümeti, anlaşmayı kınayarak, Rusya Federasyonu'na Gürcistan topraklarından askerlerini çekme çağrısı yaptı.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın bazı askeri birliklerinin Rusya ordusuna katılmasını öngören anlaşmanın imzalanmasını kınadı.



Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, "Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, işgal edilmiş Tskhinvali (Güney Osetya) bölgesinin yasa dışı silahlı gruplarının Rusya Federasyonu'nun silahlı kuvvetleriyle birleşmesine yönelik 31 Mart 2017 tarihinde imzalanan sözde anlaşmayı kınıyor." ifadesi kullanıldı.



Rusya ve Güney Osetya arasında imzalanan anlaşmayla, Rusya'nın bölge güvenliğini tehdit ettiği savunulan açıklamada, "Rusya Federasyonu, bu eylemle Uluslararası Cenevre görüşmelerine ciddi zarar vermekte ve barış sürecinde herhangi bir ilerlemeyi engellemektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.



"Rusya Federasyonu'nu provokatif eylemlerini durdurmaya, 12 Ağustos 2008 tarihinde imzalanan ateşkes anlaşmasına uymaya ve kendi askeri birliklerini Gürcistan topraklarından çekmeye çağırıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, Gürcistan'ın uluslararası müttefiklerine de Rusya'nın bu yasa dışı eylemlerine tepki gösterme çağrısı yapıldı.