Gürcistan vatandaşlarına AB vize serbestisi

Gürcistan'a Avrupa Birliği vize serbestisi tanıyan düzenlemenin onaylanmasıyla Gürcistan vatandaşları 28 Mart 2017'den itibaren vizesiz olarak Schengen bölgesine seyahat edebilecekler.

Gürcistan vatandaşlarına, Schengen bölgesine vizesiz seyahat serbestisi tanıyan düzenleme Brüksel'de, Avrupa Parlamentosu (AP) binasında düzenlenen törenle imzalandı.



İmza törenine AP Başkanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı adına Malta Parlamento Sekreteri Chris Agius, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze ve AB Bakanı Viktor Dolidze katıldı.



Törenin ardından açıklamalarda bulunan Gürcistan Dışişleri Bakanı Janelidze, Gürcistan vatandaşlarının 28 Mart'tan itabaren Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilecekleri belirterek, "Bu artık onaylanmış ve resmi bir bilgidir. 8 Mart'ta yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanacak. Düzenleme, 28 Mart tarihinde yürürlüğe girecek ve vatandaşlarımız Avrupa'ya biyometrik pasaportla kısa süreli ziyarette bulunabilecek." dedi.



Vize serbestisi düzenlemesinin imzalanmasına ilişkin tebrik mesajını yayımlanan Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, düzenlemenin, Gürcistan'ın Avrupa ile entegrasyonu sürecinde Gürcü halkına yeni imkanlar sağlayacağını kaydetti.



Brüksel'de düzenlenen imza töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili, "Bugün Avrupa Birliği'nin kapısı Gürcistan ve Gürcüler için açıldı." dedi.



Kvirikaşvili, Gürcistan'ın nihai amacının AB'ye tam üye olmak olduğunu sözlerine ekledi.