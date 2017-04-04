Gurbetçilerin ilgi odağı 'börk'

Konya'da börk ustası Mehmet Dilekçi'nin, Diriliş Ertuğrul dizisinden esinlenerek yaptığı geleneksel başlıklar, bazı Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan ırkçı tutumlar sonrası Türklerden de yoğun ilgi görüyor.

Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'da börk ustası Mehmet Dilekçi, Diriliş Ertuğrul dizisinden esinlenerek yaptığı börkleri birçok Avrupa ülkesine satıyor.



Dilekçi, 2 yıl önce arkadaşı Seyit Kara ile kurduğu 40 metrekarelik işletmesinde 80'e yakın börk modeliyle her kesime hitap ediyor.



Günde yaklaşık 10 börk yapan Dilekçi, kalitenin düşmemesi için üretim sayısını artırmıyor. Kendi tasarımları olan börkler siyaset ve sanat dünyasından büyük ilgi görüyor. Avrupa'da son dönemde ortaya çıkan ırkçı yaklaşımlar sonrası, bu ülkelerde yaşayan Türklerden de yoğun sipariş geliyor.



Dilekçi, yaptığı açıklamada, Diriliş Ertuğrul dizisinin 4. bölümünden sonra börk yapmaya karar verdiklerini söyledi.



Dizinin popüler olmasından sonra yaptıkları başlıklara da ilginin arttığını belirten Dilekçi, şöyle devam etti:



"Anadolu Selçuklu ve Osmanlı börklerini, yani geçmişte kültürümüze ait kıyafetleri günümüze taşımak için böyle bir iş yapıyoruz. Bu çabamız ilk başladığımız dönemde biraz yadırganmıştı. Ancak daha sonra bu algı değişti ve başka kıyafetler de hazırlamaya başladık. Çevremizdekilerden gelen öneriler doğrultusunda kendimizi geliştirdik. Tavsiyeler üzerine Atiker Konyaspor adına da lisanslı ürünler yapmaya başladık."



BÖRKLERİ BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNE SATIYORLAR



Avrupa'nın birçok ülkesine satış yaptıklarını vurgulayan Dilekçi, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin her yerinde börklerimiz satılıyor. Avrupa'nın ırkçı tutumundan sonra oradaki gurbetçilerimiz de kendi kültürünü yansıttıklarını düşündüğü için börklerimizi takıp sokaklarda geziyor. Özellikle Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya'dan yoğun talep var. Genellikle sipariş üzerine çalışıyoruz. 2 yaşından 80 yaşa kadar herkese hitap ediyoruz. En çok talep eden kesim gençler. Model olarak da en çok 'Kayı' börkünü satıyoruz."



Dilekçi, sanatçılar ve siyasetçilere özel olarak hazırladıkları ürünleri hediye ettiklerini dile getirerek, "Börk bizim milli başlığımız. Referandum da Türkiye'nin ve bizim milli meselemizdir. Bu yüzden üzerinde 'evet' yazan börkler hazırladık. Bu ürünlere gösterilen ilgi de dikkati çekiyor." diye konuştu.



Geleneksel kıyafetleri yaptıkça insanların kendilerine bakışının değiştiğini anlatan Dilekçi, "Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ziyaretimize gelen birçok insan var. Tanımadığımız insanlar dükkanımıza gelip bizi takdir ediyor. Ya da sosyal medyadan bize ulaşıyor. Yaptığımız işi takdir etmeleri bizleri mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.