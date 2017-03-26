Gurbetçilerimize güzel haber

Almanya'nın Düsseldorf kentinden Zonguldak'a düzenlenen sezonluk uçuşlar başladı.

Yaz sezonu uçuşları kapsamında Düsseldorf kentinden havalanan ve ağırlıklı olarak gurbetçileri taşıyan Alman havayolu şirketi Germania'ya ait uçak, 121 yolcusuyla Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesindeki Zonguldak Havalimanı'na indi.



Yolcular, havalimanında yakınları tarafından çiçeklerle karşılandı.



Zonguldak Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun ilk uçağının sorunsuz şekilde iniş yaptığını söyledi.



Uçuşların kasım ayı sonuna kadar devam edeceğini ifade eden Özşahin, şöyle konuştu:



"İlk seferimizi bugün itibarıyla başlatmış olduk. İnşallah bugünden sonra her şey daha güzel olacak. Bugün inen uçakta bir önceki yıla göre yolcu sayısının artığını görüyoruz. Bugün için gelen yolcu sayısı 121, giden yolcu sayımız ise 125'tir. Gelen yolcuların memnuniyetini ve dualarını gördük. İnşallah bu memnuniyet ve dualar eksik olmaz. Gurbetçilerimize saygılarımı sevgilerimi gönderiyorum."



Havalimanına inen uçak, daha sonra 125 yolcusuyla Düsseldorf'a hareket etti.