Gurbetçilere turizmcilerden iyi haber

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Sekreteri Çetin Gürcün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Komşunu Al Gel Kampanyası"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çetin Gürcün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Komşunu Al Gel Kampanyası"na ilişkin, "Kampanyanın ciddi bir biçimde takip edilmesi ve olumsuz algının kırılması halinde Avrupa pazarında bir hareketlenme sağlanabilirse ilk etaptaki 8 milyon turist artışı hedefine ulaşılabilir." dedi.



Gürcün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışındaki vatandaşlara çağrıda bulunarak başlattığı "Komşunu Al Gel Kampanyası"na yönelik AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye son yıllarda daha yoğun şekilde geldiğini belirterek, 2016 yılında toplam ziyaretçi sayısının 31 milyon 365 bin olarak gerçekleştiğini, bunun 6 milyon 99 binini yurt dışındaki Türk vatandaşlarının oluşturduğunu anımsattı.



Toplam ziyaretçi ve yabancı ziyaretçi sayısında yaklaşık yüzde 30'luk düşüşler yaşandığını hatırlatan Gürcün, 2015 yılında 6 milyon 25 bin yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının geldiğini, bu sayıya 2016 yılında 74 bin kişi daha eklendiğini, küçük de olsa bir artış görüldüğünü kaydetti.



- "2017'DE 3.5 MİLYON TURİST GELECEK"



Gürcün, geçen yıl yabancı ziyaretçilerin Türkiye'de kişi başı harcamasının 633 dolar olarak gerçekleştiğini, yurt dışından gelen Türk vatandaşlarının seyahat harcamalarının kişi başı 978 dolar olduğunu anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:



"22 milyar 100 milyon dolarlık 2016 yılı toplam turizm gelirinin yaklaşık 6 milyar doları yurt dışındaki vatandaşlarımız getiriyor. Dolayısıyla onların katkısı var. Avrupa pazarında şu anda Türkiye ile ilgili olumsuz bir algı söz konusu. Bu algıyı değiştirmek gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla vatandaşlarımız daha yoğun şekilde komşusunu, eşini, dostunu ikna etme konusunda misyon üstlenecektir. Bunun da olumsuz algıyı yıkma noktasında önemli katkısı olur.



Türkiye, Rusya pazarından ciddi bir yara almıştı, daha sonra varılan anlaşma ile Rusya, Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırdı. Rusya'daki tur operatörleri erken rezervasyonlara da başladı. Türkiye şu anda Rusya'da ilgi görmeye devam ediyor. 2017'de yaklaşık 3,5 milyon Rus turist gelecek. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyanın ciddi bir biçimde takip edilmesi ve olumsuz algının kırılması halinde Avrupa pazarında bir hareketlenme sağlanabilirse ilk etaptaki 8 milyon turist artışı hedefine ulaşılabilir."



Erdoğan'ın turizm sektörüne sahip çıkmasının önemli olduğunu aktaran Gürcün, bunun sektöre moral ve motivasyon sağladığını vurguladı.



Gürcün, Erdoğan'ın konuşmasında turizm sektörüne destek verilmeye devam edileceğini söylemesinin sektörü ümitlendirdiğine dikkati çekerek, sektörün finansal ve istihdam destekleriyle bu süreci ayakta geçirirse işlerin normale dönebileceğini söyledi.



- GURBETÇİLERE ÖZEL İNDİRİM



İstanbul'un davet mekanlarından LS Banquet'in Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Sapmaz ise paydaşlarıyla en kısa sürede bir araya gelip bu kampanya anlamında Türkiye’yi nasıl daha da cazibe merkezi haline getirebileceklerini değerlendireceklerini kaydetti.



Gurbetçilerin her sene yurt dışında yaklaşık 50 bin düğün organizasyonu yaptığını ifade eden Sapmaz, "Bu düğünlerin Türkiye’de yapılmasını sağlamak sektörümüze büyük katkı verecektir." dedi.



Sapmaz, düğünlerin birçok ayaktan oluştuğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi:



"Etkinlik sahipleri ve davetliler gidilen destinasyonda yemekler, konaklama, ulaşım gibi ilave hizmetler alabilmektedir. Bu bağlamda, ilave hizmetlerle ilgili sektör temsilcileri olarak süsleme, fotoğraf, video, havayolu şirketleri ve otellerle bir araya gelerek çeşitli kampanyalar düzenleyeceğiz. Ayrıca, yurt dışında bu kampanyalarımızın çeşitli mecralarla duyurulmasını sağlayacağız, ancak sadece gurbetçilere özel indirimli kampanyalardan ziyade Türkiye’de düğün yapmanın, buradaki atmosferin ne kadar güzel olduğunu ve bu güzellikleri vurgulayıcı avantajlarla işletmelerimizi ve ülkemizi tanıtacağız. İstanbul Boğazı dünyanın eşsiz manzaralarından birine sahip. Bu güzel manzaraya sahip olan mekanlarda düğün yapmak dünyanın birçok yerinden daha ayrıcalıklıdır. Biz de bu ayrıcalıklara hizmetlerimizle katma değer sağlayacağız."



Tercihlere bağlı olarak şehir veya boğaz turları organize edip, anlaşmalı oldukları otellerle ve havayolu şirketleriyle avantajlı hizmet paketleri sunacaklarını anlatan Sapmaz, "Bu paketler gurbetçi misafirlerimize özel olacak. Örneğin, İstanbul’da ikamet eden bir müşterimiz kendi konaklamasını, transferini ve benzeri detayları kendisi organize edebilmektedir. Ancak gurbetçi bir misafirimizin konaklama, transfer, şehir turu gibi detayları kendisi ayrı ayrı yerlerden organize etmek zorunda kalabilir. Bu da kendilerine ekstra bir iş yükü çıkaracaktır. Biz de bu bağlamda sunduğumuz paketlerle sadece düğün yaptığı işletmeden bu hizmetleri almasını sağlayacağız. Böylece tek bir noktadan tüm işlemlerini halledebilmiş olacaklar." diye konuştu.



