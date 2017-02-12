Gurbetçilere "referanduma katılın" çağrısı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, yurt dışında yaşayan seçmenlere 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumunda oylarını kullanmaları çağrısında bulundu.

Benli, İsviçre'nin Cenevre kentinde yeni kurulan "Cenevre Genç Kızlar Derneği"nin düzenlediği programda gurbetçilerlerle bir araya geldi.



Burada yaptığı konuşmasında Türkiye'deki referandum süreci hakkında bilgi veren Benli, gurbetçilerin Türkiye'nin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.



Benli, "Bizim tek bir vatanımız var. Referandum sürecinde karar verici olmanız gerekiyor. Sadece kendiniz değil, etrafınızdaki insanları da sandığa gitmesi için ikna etmelisiniz." dedi.



Geçmişte koalisyon hükümetleriyle ülkede bir türlü istikrarın sağlayamadığına dikkat çeken Benli, "Türkiye'nin sürekli istikrarda olması gerekiyor. Bizim tökezleme lüksümüz yok." diye konuştu.



- "ONLAR VATANLARINI ÇOK SEVİYORLAR"



Benli, program sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışındaki tüm seçmenleri bulundukları ülkelerdeki konsolosluklarda oy kullanmaya davet etti.



Gurbetçilerin Türkiye'de yaşanan referandum sürecinin öneminin farkında olduğunu belirten Benli, şunları kaydetti:



"Onlardan tek ricamız, Türkiye'yi ne kadar çok seviyorlarsa ülkenin içinde bulunduğu durumu çözebilmek için de referanduma katkıda bulunmalarıdır ve bu ülkenin geleceği için 'evet" yönünde oy kullanarak Türkiye'nin daha iyi olması için katkıda bulunmaları. Çünkü, onlar vatanlarını çok seviyorlar. Biz de vatanımızın daha iyi olması için çaba gösteriyoruz. Bu da ancak hem Türkiye'deki hem de gurbetteki bütün vatandaşlarımızın çaba göstermesiyle mümkün olabilecek bir durum."



Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) İsviçre Başkanı Murat Şahin de yaptığı konuşmada, Cenevre’deki Türklerden referanduma katılarak "evet" oyu vermelerini istedi.



Programa ayrıca İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı Kadın Kolları Kurucu Başkanı ve UETD Genel Başkan Danışmanı Güleser Topuz ile UETD Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aşut da katılarak konuşma yaptı.