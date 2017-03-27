Gurbetçiler referandum için sandık başında

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin oy kullanabildiği gümrük kapılarından Kırklareli'nin Dereköy Gümrük Kapısı'nda oy verme işlemi başladı.

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin oy kullanabildiği gümrük kapılarından Kırklareli'nin Dereköy Gümrük Kapısı'nda oy verme işlemi başladı.



GÜMRÜK KAPILARINDA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI



Sabah saatlerinde gümrük kapısına gelen İl Seçim Kurulu Müdürlüğü yetkilileri hazırlıklarını tamamladı. Daha sonra Seçim Kurulu Müdürü İbrahim Özkök başkanlığında seçim kurulu yetkilileri ant içti.



Vatandaşlar, gümrük kapısının geçiş bölümünde kurulan sandıkta oylarını kullanmaya başladı.



Bulgaristan’dan Türkiye'ye giriş yapan Mustafa Yıldırım, oyunu kullanarak, seçimin Türkiye'ye uğurlu olmasını temenni etti.



Gümrük kapılarında oy verme işlemi, 16 Nisan saat 17.00'ye kadar sürecek.