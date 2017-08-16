Son Dakika!
- Van'da jandarma komutanlığına PKK'dan hain saldırı- 23:10
- Şırnak'ta 6 terörist teslim oldu- 23:09
- Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü- 20:59
- Kurban Bayramı tatili 10 güne çıkarıldı- 18:39
- Erdoğan, Macron ile görüştü- 17:28
- Bakanlar Kurulu toplandı- 14:54
- Dilimizi kısırlaştıran bu çürümeye artık 'dur' deme zamanı gelmiştir- 14:31
- DASK, depremler için güç birliğine gidiyor- 12:21
- Bütçe temmuzda fazla verdi- 12:15
- CHP'nin Adalet Kurultayına onay çıktı- 12:06
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
DİĞER GALERİLER
- New York'ta Trump karşıtı gösteri
- Uluslararası Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası
- New York'ta Trump karşıtı gösteri
- Günün gazete manşetleri
- Ak Parti 16 yaşında! Davetten dikkat çeken kareler
- "Köroğlu Tepesi Zirve Yürüyüşü"
- "Hayrabolu 27. Ayçiçeği Festivali"
- 23. Beşkaza Yaylaları Geleneksel Uluslararası Kültür Şenliği
- Kenya'daki seçimler
- Pakistan'da Bağımsızlık Günü kutlamaları
- Filistinli hacı adayları Suudi Arabistan yolunda
- Arjantin'deki ön seçimler
- Rabia katliamı New York'ta protesto edildi
- ABD'nin Virginia eyaletindeki ırkçı gösteriler
- Günün gazete manşetleri
- Günün gazete manşetleri
- Perseid meteor yağmuru
- Tunus'ta el Najee Festivali
- "Çoban Müzesi" ziyaretçilerini bekliyor
- Balıkesir'de kaçak göçmen operasyonu
- Günün gazete manşetleri
- Kenya'daki seçimler
- Günün gazete manşetleri
- Türkmenler meslek öğrenirken para da kazanacak
- Leyleklerin gece mesaisi
- Kenya halkı sandık başında
- Leyleklerin gece mesaisi
- Kolombiya'daki Medellin Çiçek Festivali sona erdi
- Günün gazete manşetleri
- Parçalı ay tutulması gerçekleşti
- İzmir'de 'Hacı Murat' buluşması
- Belçika'nın ilgi çeken kenti: Dinant
- Türkiye Enduro ve ATV şampiyonaları
- Günün gazete manşetleri
- Günün gazete manşetleri
- Roma, Cengiz Ünder'i basına tanıttı
- Ayrım Duvarı'nda Trump grafitisi
- İshakpaşa Sarayı'nda gün batımı
- Suriye sınırına askeri sevkiyat
- Hacı adaylarının Mescid-i Nebevi'deki ilk cuma namazı