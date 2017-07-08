Günün gazete manşetleri (08.07.2017)

Son Dakika!
- Kontrolden çıkan otomobil refüjün korkuluklarını parçaladı- 09:38
- Telafer'deki Türkmenlerin kurtarılması çağrısı- 09:30
- Asfalt çalışması yapan işçilere otomobil çarptı- 09:16
- Konya'da motosiklet ağaçlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı- 08:26
- EPDK 19 şirkete lisans verdi- 08:01
- G20 Zirvesi'nde akreditasyon krizi- 07:55
- Hamburg'da şiddet olayları sürüyor- 07:23
- Mısır'da havan saldırısı: 2 ölü- 07:15
- İsrail'in son Gazze saldırısının 3. yılı- 07:07
- ABD ve Rusya'dan Suriye için kritik anlaşma- 19:41
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
DİĞER GALERİLER
- Bu yıl 70 kurban daha toprağa verilecek
- Günün gazete manşetleri
- Yerli uydu RASAT İstanbul'u görüntüledi
- Günün gazete manşetleri
- Günün gazete manşetleri
- Doğal besleniyorlar
- Kapadokya'da dört mevsim
- Günün gazete manşetleri
- Kemer Otomobil Festivali
- Trabzon'da gün batımı
- Günün gazete manşetleri
- Günün gazete manşetleri
- Bodrum çöplüğünde yangın
- 15 Temmuz Ulusal Karikatür Yarışması
- Alanya'da villalar bölgesinde yangın
- Fotoğrafçıların gözdesi 'Afrodisyas'
- Günün gazete manşetleri
- Günün gazete manşetleri
- Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü
- Serinlemek için her yolu deniyoruz
- Günün gazete manşetleri
- Bayramda en çok onlar ziyaret edildi
- 37 yıldır kestirmedi
- Vosvos tutkunları Karadeniz'de buluştu
- Günün gazete manşetleri
- Bir kaç günlük güzellik
- Günün gazete manşetleri
- Sadece dün ve bugün! (Foto galeri)
- Günün gazete manşetleri
- Günün gazete manşetleri
- Günün gazete manşetleri
- Irak'ta 'rim türü ceylanlar' yok olma tehlikesi yaşıyor
- Şanlıurfa'da zırhlı polis aracı devrildi: 6 yaralı
- Günün gazete manşetleri
- Diyarbakır'daki terör operasyonu tamamlandı
- Baklavacıların bayram telaşı
- Trabzon hasırı yeni rekor peşinde
- Azerbaycan'ın tatbikatı sürüyor
- Türkler yıllardır bekleyen havalimanı inşaatını 8 ayda tamamladı
- Günün gazete manşetleri