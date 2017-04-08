Son Dakika!
- Cudi Dağı'nda 3 terörist öldürüldü- 21:51
- Mal varlıklarına konulan tedbir kaldırıldı- 21:26
- ABD'den yeni açıklama: Umarız buna gerek kalmaz- 20:57
- Rusya ile ABD çatışmanın eşiğine geldi- 20:53
- Suriye ateşkes grubu acil toplandı- 20:29
- Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak- 17:47
- Milli Eğitim Bakanından tatil açıklaması- 17:41
- Motorine 9 kuruş zam geldi- 17:30
- İsveç'te kamyon mağazaya daldı- 16:54
- Savaş suçlarına karşı atılmış bir adım olarak bunu olumlu buluyoruz- 15:51
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
DİĞER GALERİLER
- Bedenini taşıyan bileklerini kimse bükemiyor
- Jeotermal kaynakta patlama
- Antalya'da kaçak göçmen operasyonu
- Kabil'de bisiklet yarışı
- Baharı müjdeliyorlar
- Kandil'e hava harekatı
- Michigan Gölü'nde "dev dalga" alarmı
- ABD'den Suriye'ye füze saldırısı
- Venezuela'da hükümet karşıtı protesto
- Günün gazete manşetleri
- UNESCO'da "Osmanlı-Fransız ilişkileri" fotoğraf sergisi
- 2017'nin en çok satan otomobilleri
- Yiyeceklere ulaşmada engel tanımayan "Angel" ilgi odağı
- Konya'da yeni obruk oluştu
- Kolombiya'daki sel felaketi
- DSÖ heyeti İdlib'de ölenlerin otopsisi için Adana'da
- Esed rejiminin düzenlediği kimyasal saldırılara tepkiler
- Beşir Derneği, kimyasal saldırılara maruz kalanların yardımına koştu
- Günün gazete manşetleri
- Somali'ye rahmet yağdı
- 31 yıl sonra Çernobil
- "Huzur Türkiye-4" operasyonu
- Somali'de bombalı saldırı
- 12'inci Uluslararası Erbil Kitap Fuarı açıldı
- Türk Kızılayının Irak'taki yardım faaliyetleri
- "Evet" ve "Hayır" çalışmaları hızlandı
- Gaziantep'te "Ezo Gelin Yöresel Bebek Çalıştayı"
- THY, dünyanın iyilik yükünü sırtladı
- Latin Amerika'da Türk rüzgarı
- Adana'da terör operasyonu
- Kolombiya'daki sel felaketi
- Günün gazete manşetleri
- Esed rejiminin kimyasal saldırılarına tepkiler
- Fidanlar "Gönül Elçileri" için toprakla buluştu
- Polislik hayaline doğum gününde kavuştu
- Dumlupınar şehitleri anıldı
- Türkeş, 20.yılında anılıyor
- Somali'de eğitim
- Esed rejiminin kimyasal silah saldırıları
- "Yaz bakımı" ile yakıttan tasarruf