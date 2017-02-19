Günün gazete manşetleri (19.02.2017)

Son Dakika!
- TÜRKONFED’den Milli İstihdam Seferberliği’ne destek- 12:11
- Fransa'da polis şiddetine yönelik protestolar endişe verici- 11:18
- 'Suikast timi' hakim karşısına çıkıyor- 10:54
- Fındıkta lisanslı depoculuğa geçilmesi çalışmaları- 10:35
- Ömer Halisdemir'i şehit eden cuntacılar hakim karşısına çıkıyor- 09:50
- Irak da DEAŞ için atağa geçti- 09:31
- DEAŞ'lı 12 terörist etkisiz hale getirildi- 09:28
- Şam'da cenaze alanına saldırı: 17 ölü - 08:59
- ABD'den Ukrayna'ya "Kırım" desteği- 08:53
- ABD Başkanı Trump yine medyayı eleştirdi- 08:46
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
DİĞER GALERİLER
- Günün gazete manşetleri
- Arapça Kitap ve Kültür Günleri Başladı
- 2. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri başladı
- Kanada Otomobil Fuarı açıldı
- Günün gazete manşetleri
- Şangay'da Lego sergisi
- "Özel Bakış" projesi işitime engelli çocukları sporla buluşturuyor
- "Her Yönüyle Diyarbakır" fotoğraf sergisi
- Beer-Sheva'da Osmanlı izleri
- TSK'dan "Kış Tatbikatı"
- Günün gazete manşetleri
- Kaybolan film ekibi "drone" sayesinde kurtarıldı
- Baharın müjdecileri" dünyaya gözlerini erken açtı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
- 2. Abdülhamid'in özel albümü Kudüs'te
- Köylü çocukların eğlencesi kuzular
- Endonezya'da Yerel Seçim
- Günün gazete manşetleri
- Sakarya'da jeotermal kaynak bulundu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da
- Kardan yapılan "EYOF Kültür Sokağı" açıldı
- ABD'de Oroville Barajı'ndaki delik
- Günün gazete manşetleri
- Hastane bahçesindeki mermer tarihi eser çıktı
- Çıldır Gölü'nde atlı kızak
- Dere yatağına düşen inek 15 saatte kurtarıldı
- Savaşın artık mühimmatından sanat çıkardı
- EYOF 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali
- Günün gazete manşetleri
- EYOF 2017 görkemli açılış töreniyle başladı
- Günün gazete manşetleri
- Günün gazete manşetleri
- Ankara Üniversitesi'nde "KHK" eylemi
- Van'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
- Erkenci nektarinler çiçek açtı
- New York'ta kar yağışı
- 60 karede Chicago Otomobil Fuarı
- Dev bir balinayı andırdı
- Tuz Gölü'ndeki gaz deposu açılıyor
- Günün gazete manşetleri