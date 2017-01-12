Son Dakika!
- Cumhuriyet altını bin lirayı geçti- 10:47
- Yatırım yapan yabancıya vatandaşlık verilecek- 10:00
- ABD'de "Müslüman Kardeşler terör örgütü sayılsın" tasarısı- 08:23
- Trump'ın Dışişleri Bakanı belli oldu - 08:18
- Eylem hazırlığındaki Suriyeli yakalandı- 07:34
- Anayasa değişikliği teklifinde beşinci madde kabul edildi- 07:18
- Kıbrıs haritaları BM'nin kasasında- 22:25
- Amerikalı komutandan önemli Başika açıklaması- 22:14
- Meclis'te kavga çıktı! Numan Kurtulmuş Kılıçdaroğlu ile görüştü- 21:57
- Cumhuriyetin niteliklerini değiştiren bir madde yok- 21:33
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
DİĞER GALERİLER
- Hatay'da dolunay
- Burundi'de toplu mezar bulundu
- Tuna Nehri buz tuttu
- Dürümlü'deki terör mağduru kadınlar umreye gitti
- Fildişi Sahili Cumhuriyeti'nde yeni Bakanlar Kurulu toplantısı
- Anayasa değişikliği teklifi Genel Kurul'da
- Fırat Kalkanı Harekatı
- İspanya Kral Kupası: FC Barcelona vs Athletic Bilbao
- Sırbistan'daki sığınmacılar
- Macaristan'da 'Türk müzik enstrümanları tanıtım ve sergisi' programı
- MPT-76 Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi
- Türkiye-Güney Kore diplomatik ilişkilerinin 60. yılı
- Suriyeli ressam mum alevini sanat eserine dönüştürüyor
- Kar, geçim kaynağı oldu
- Hasta yaban keçisi tedavi altına alındı
- Heimtekstil Fuarı 2017, Frankfurt'ta kapılarını açtı
- Messi'nin heykeline saldırı
- Mersin'de "Haber ve Kapak Fotoğrafları Sergisi"
- Galatasaray HDI Sigorta - İstanbul BBSK
- Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü
- Anayasa değişikliği teklifi Genel Kurul'da
- Su deposu, "buz kulesi"ne dönüştü
- Günün gazete manşetleri
- Doğal yaşam parkındaki hayvanların kar keyfi
- İzmir beyaza büründü
- Avrasya'nın en büyük mobilya fuarı İSMOB kapılarını açtı
- Son teknoloji ile donatılan Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor
- Celal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Merkezi'nde
- Galatasaray-El-İttifak dostluk maçı
- Londra'nın Kraliyet yapıları
- 9. Büyükelçiler Konferansı
- Gece ders çalışan öğrenciye ücretsiz çay ve simit
- TBMM Genel Kurulu
- Osmanlı hanedan reisi Osmanoğlu vefat etti
- Atina'da kar yağışı
- Fildişi Sahili'nde Meclis Başkanlığı seçimi
- Kastamonu'da kar yağışı
- Günün gazete manşetleri
- İstanbul'da kar yağışı
- Eski İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin vefatı