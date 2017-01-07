Son Dakika!
- Yayın yasağına uymayanlara ağır ceza- 08:03
- Trump'ın başkanlığı resmileştirdi- 07:58
- BUDO'dan sefer iptalleri- 07:46
- 679 sayılı KHK ile kamudan ihraç ve göreve iadeler- 07:31
- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk- 07:13
- TEM Otoyolu'nda 11 tır devrildi- 23:09
- Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı- 23:03
- Anayasa değişikliği görüşmelerine 9 Ocak'ta başlanacak- 22:55
- 3 yeni KHK yayımlandı- 22:49
- THY'den yolculara kar uyarısı- 22:43
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
DİĞER GALERİLER
- Antalya'da şiddetli rüzgar
- Çorum'da el sanatları ve hediyelik eşya fuarı açıldı
- Yazın futbol kulüplerinin, kışın da doğaseverlerin gözdesi
- Yüksekova'da tiyatro sevinci
- Hemşehrileri şehit kahraman polisle gurur duyuyor
- Faciayı önledi kendisi şehit düştü
- Chicago'da "15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi Sergisi"
- Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı
- Başkale 'de Sis ve Soğuk Hava Hayatı Olumsuz Etkiliyor.
- 2017 Katar ExxonMobile Açık Tenis Turnuvası
- Pakistan'da balıkçılık
- Julio Borges Venezuela Meclis Başkanı seçildi
- 2016 CAF ödül töreni
- Los Angeles Petersen Otomotiv Müzesi
- Günün gazete manşetleri
- MDOB "Masal Şatosu"nun prömiyerini yapacak
- İmam hatip öğrencilerinden Suriyeli sığınmacılara yardım
- Antalya'da fırtına
- Dağ kayakçılar Ergan Dağı'nda hazırlanıyor
- Kolombiyalı kadın Müslüman oldu
- Galatasaray'ın Antalya kampı
- İzmir'de sağanak
- Aracın çarptığı gebe köpeğin yavruları sezaryen ile alındı
- "Resul'e Adanmış Kalem İzleri" yarın açılacak
- Doğu Anadolu'da kış
- Kuş cennetinde yok olan güzellikleri takvimlerde yaşatıyor
- Hindistan'ın Keşmir bölgesinde kış
- Gazze'de gün batımı
- 105 yaşındaki Robert Marchand bisikletle yeni bir rekor kırdı
- Yazar Özdenören, KYK yurtlarında kalan gençler ile buluştu
- Günün gazete manşetleri
- Sivaslı ikizlerin TEOG başarısı
- ATAK helikopteri teslim töreni
- Afganistan'da Kış
- Myanmar'da Bağımsızlık Günü etkinlikleri
- İshak Paşa Sarayı'na ziyaretçi ilgisi
- Yüzeyi donan akarsu üzerinde kamp yaptılar
- Besicilerin zorlu kış mesaisi
- Kışın güvercinlerin yemi esnaftan
- Kışı pamuk topladıkları tarlada geçiriyorlar