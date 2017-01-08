Günlerdir aranan liseliler pansiyoncuya yakalandı

Kırşehir'de 5 gündür aranan 4 lise öğrencisi, Nevşehir'de pansiyoncunun dikkati sayesinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir Lisesi'nde okuyan ve 5 gündür kendilerinden haber alınamayan yaşı 18 yaşından küçük 2 kız ve 2 erkek öğrencinin bulunması için Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.



Ailelerinin kayıp başvurusu üzerine fotoğraf ve kimlik bilgilerini çevre illerin Emniyet Müdürlükleriyle paylaşan ekipler, öğrencilerin bulunması için jandarma ile de işbirliği yaparak çalışmalarını sürdürdü.



Bu arada, kayıp öğrenciler Nevşehir'de bir pansiyona giderek oda kiralamak istedi. Öğrencilerin aralarındaki konuşmalar ve hareketlerinden şüphelenen pansiyoncu, onları oyalayarak polise haber verdi.



Pansiyona gelen Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik bilgileri üzerinde yaptığı araştırmada gençlerin Kırşehir'den kayıp olan öğrenciler olduğunu belirledi.



Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen öğrenciler hakkında Kırşehir Emniyet Müdürlüğüne bilgi verildi. Aileler, çocuklarını almak üzere Nevşehir'e gitti.