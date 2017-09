Güneydoğulu kadınların acı biber mesaisi

Türkiye'nin kırmızı pul biber üretiminin yapıldığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarlalardan toplanarak işleme tesislerine getirilen ürünler, kadınların ellerinden geçerek pul bibere dönüşüyor.

Sabah erken saatlerde iş başı yapan kadınlar, yanlarına çocuklarını da alarak, acısı ellerini ve genizlerini yakan biberleri gün boyu büyük özenle ayıklayıp, makinelerde çekiyor.



İlçenin en önemli tarımsal ürünü olan "İslahiye biberi"nin fide olarak tarlaya dikilmesinden çapalanmasına, seyreltilmesinden hasat edilmesine kadar her aşamasında görev alan kadınlar, bugünlerde biberlerin, kırmızı pul biber haline getirilmesi için çalışıyor.

20 yıldır biber ayıklıyor



Dudu Işık (62), yaptığı açıklamada, 20 yıldır biber ayıklama işine geldiğini, ağustos-eylül aylarında hasat edilen biberlerin çoğunlukla kadınlar tarafından ayıklandığını anlatarak, "2-2,5 ay boyunca bu işi yapacağız. Nerede iş varsa oradayız. Günlük 200-300 kilo biber ayıklıyorum. Uzun yıllardır biberle uğraşıyorum zamanla alışsak da ellerimiz yanıyor. Ellerinin acısından ağladığımız da oldu. Merhem sürüyorum, krem sürüyorum acısı geçmiyor ama alıştık." dedi.



Işık, biber ayıklamaya gelen kadınların genellikle çocuklarını da yanlarında getirdiklerine değinerek, "Çünkü bırakacak kimse yok. Onlar da zaman zaman bize yardım ediyorlar. Ayıkladığımız her kasa için 5 lira alıyoruz. Maddi durumumum iyi değil ama bu biber ayıklama işi bizim için bir gelir kaynağı oluyor. Çok şükür ekmeğimizi kazanıyoruz." diye konuştu.



Ayten Kara da uzun yıllardır İslahiye'de yaşadığını ve her sene arabalarıyla aile bütçelerine katkı sağlamak için biber ayıklama işine geldiklerini söyledi.



Ayıklaması çok zor olmayan biberin acısının gözlerini ve genizlerini yaktığını anlatan Kara, "Sabah çok erken geliyoruz. Biberlerin çöplerini ayıklıyoruz. Bazen makinelerde son temizliği yapıyoruz. Ağzımızı tülbentle kapatıyoruz çünkü insanın genzi yanıyor. Biberleri ayıklarken ellerimiz de yanıyor ama zamanla ona da alışıyoruz. Yaptığımız pul biberi, yemeklerimde kullanıyorum. Lezzet veriyor." ifadelerini kullandı.