Güneydoğu'dan 1,2 milyar dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, ocak-temmuz döneminde 1 milyar 169 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Altunkaya, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin kaliteli hububat ve bakliyat üretimiyle dünyanın en zengin ülkelerinin başında geldiğini belirtti.



Buğdaydan una, bitkisel yağlardan bakliyata, makarnadan margarine kadar birçok ürünü ihraç ettiklerini vurgulayan Altunkaya, "Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı, bu yılın 7 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 1 milyar 169 milyon dolara ulaştı. Dünyanın farklı noktalarına yaptığımız ihracat gösteriyor ki insanlar Türk markalarına güveniyor. Bu güven her geçen gün artarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Bu dönemde buğday ununun 314 milyon dolarlık ihracatla ön plana çıktığına işaret eden Altunkaya, şunları kaydetti:



"17 farklı kalem ürünün ihracatını yapıyoruz. Buğday unu bu ürünlerin başında yer alıyor. Dünyanın batısında da doğusunda da yaygın ve çeşitli bir kullanım alanına sahip olan buğday unu ihracatını daha da artırmak için çalışıyoruz. İhracatımızda buğday ununu 203 milyon dolarla bitkisel yağlar izliyor. Yine aynı şekilde temel gıda maddelerinden biri olan makarnanın bölgemizden ihracatı 7 ayda 173 milyon dolara ulaşmıştır. Bisküvi ve pastacılık mamulleri ihracatımız aynı dönemde 119 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir."