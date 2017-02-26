Güneydoğu'da kayağa ilgi arttı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan, bölgenin tek kayak merkezi konumundaki Karacadağ Kayak Merkezi'nde yoğunluk yaşanıyor.

Siverek ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve halk arasında "Güneydoğu'nun Uludağı" olarak bilinen 1919 rakımlı Karacadağ Kayak Merkezi, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır gibi çevre kentlerden gelen kayak tutkunlarının kış mevsiminde en sık ziyaret ettiği turizm mekanlarının başında geliyor.



Burada, bölgedeki kent merkezlerinde pek fazla görülmeyen karla buluşan vatandaşlar, kızak ya da leğenlerle kayarak karın keyfini çıkartıyor.



Merkezin işletmecisi Orhan Atilla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl bölgeye çok daha fazla kar yağdığını söyledi.



Özellikle hafta sonlarında vatandaşların merkezde yoğunluk oluşturduğunu ifade eden Atilla, bölgede hava sıcaklığının artmasıyla son günlerde karın erimeye başladığını belirtti.



- "HAFTA İÇİ DE YOĞUN OLDU"



Gelecek hafta bölgenin yağış alması durumunda merkezin iki hafta daha hizmet vereceğini anlatan Atilla, "Merkezimizde yoğunluk bakımından önceki yıllara göre yüzde 50 artış oldu. Bu sene 12 hafta çalıştık. Bu yıl hafta içi de bayağı yoğunluk oldu." diye konuştu.



Öğrenci Baran Erim, merkeze ilk defa geldiğini ve çok memnun kaldığını dile getirdi. Yavaş yavaş kaymayı öğrendiğini anlatan Erim, "Şu an kar biraz erimiş durumda, ondan dolayı biraz zorlanıyoruz. Çok müthiş bir yer." şeklinde konuştu.



Gamze Hacıgaffaroğlu da merkezi beğendiğini dile getirdi. Herkese kayak yapmayı öneren Hacıgaffaroğlu, "Burası çok güzel bir yer. Biz bölge illerinde pek fazla kar görmediğimiz için böyle yerlere gelmek, kayak zevkini tatmak ayrı bir güzellik." dedi.