Güney Sudan'daki açlık krizi

Sudan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abdulgani en-Naim ile ABD'nin Hartum'daki Maslahatgüzarı Steven Koutsis'in, Güney Sudan'da yaşanan açlık krizini görüştüğü bildirildi.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Naim ile Koutsis'in görüşmesinde, Güney Sudan'da yaşanan açlık krizi ile bu konuda iki ülke arasında kurulacak koordinasyon ve işbirliği konularının ele alındığı bildirildi. Açıklamada, Sudan'ın ilkesel tavrının, Güney Sudan'a acil ve doğrudan yardım sunmak ve ülke toprakları üzerinden yardımların ulaştırılması için uluslararası kuruluşlarla koordinasyon kurmak olduğu ifade edildi.



Naim, Sudan yönetiminin, güneybatıdaki El-Ubeyyıd kenti, güneydeki Heglig-Robkana ile Güney Sudan'daki Bentiu eksenleri üzerinden insani yardım ve gıdanın ulaştırılması için onay verdiğini, Kosti'den Malakal'a da yeni bir insani yardım koridorunun açılması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.



ABD'li diplomat Koutsis ise iki ülke arasında işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine işaret ederek, Sudan hükümetinin, Güney Sudan'da yaşanan insani krizle ilgili çalışmalarını takdir ettiğini belirtti.



Güney Sudan hükümeti ile uluslararası ajanslar 20 Şubat'ta, ülkede yaklaşık 5 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.