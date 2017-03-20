Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü

Güney Sudan'ın Wau kentinde 44 yolcu ve 5 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı düştü. Kazada can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Güney Sudan'da 44 yolcu ve 5 mürettebatı taşıyan yolcu uçağının Wau kentindeki havaalanına düştüğü bildirildi.



Havaalanı Müdürü Vekili ve Hava Trafik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Stephen Youngule, başkent Cuba'dan kalkan uçağın Wau'daki havaalanına indiğini daha sonra tekrar havalanıp düştüğünü ve alev aldığını açıkladı.



Pilot ve kurtarma ekibinin açılan kapıdan yolcuları tahliye ettiğini belirten Youngle, 44 yolcu ve 5 mürettebatın hayatta olduğunu söyledi.



Youngle, yaralıların kentteki hastaneye kaldırıldığını ifade etti.



Uçakta Çinli ve Eritreli iki turistin de olduğu öğrenildi.