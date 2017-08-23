Güney Kore'de yaşayan Özbek hacı adaylarının yolculuğu başladı

Güney Kore'de yaşayan Özbekler, İslam'ın beş şartından biri olan hac vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a yola çıktı.

Güney Kore'de yaşayan Özbekler, İslam'ın beş şartından biri olan hac vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a yola çıktı.



Hac kontenjanının 300 kişi olduğu Güney Kore'nin başkenti Seul'daki Merkez Camisi'nde toplanan hacı adayları, dualar ve gözyaşları ile kutsal topraklara uğurlandı.



Güney Kore'de yaklaşık 130 bin Müslüman'ın yaşadığı biliniyor.