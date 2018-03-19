Güney Kore'de Eski Devlet Başkanı hakkında tutuklama kararı isteniyor

Lee Myung Bak, görevdeyken yolsuzluk yapmakla suçlanıyor

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Lee Myung Bak, yolsuzluk, zimmetine para geçirmek ve görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Yonhap ajansının haberine göre, geçen hafta Lee'yi 21 saat sorgulayan savcılar, mahkemeden eski Devlet Başkanı hakkında tutuklama kararı çıkarmasını istedi.

Tutuklama kararının çıkması halinde Lee, Güney Kore'nin suç isnadıyla gözaltına alınan dördüncü eski devlet başkanı olacak.

Güney Kore'de 2008-2013 arasında görev yapan Lee'nin, istihbarat ajansı, iş adamları ve diğerlerinden 10,3 milyon dolar rüşvet aldığından şüpheleniliyor.

Lee, kağıt üzerinde ağabeyi Lee Sang-eun'un sahibi olduğu oto yedek parçası şirketi DAS'ın kazanç sağlaması için statüsünü kullanmakla da itham ediliyor.

Eski Devlet Başkanı Lee, hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Lee'nin halefi Park Geun Hye de geçen yıl devlet başkanlığı görevinden azledilmişti.

Görevi kötüye kullanma ve rüşvetle suçlamalarıyla yargılanan Park için savcılar 30 yıl hapis cezası istiyor.

Kaynak: AA