Güney Kore eski Devlet Başkanı'nı idamla tehdit ettiler

Kuzey Kore yönetimi, eski Güney Kore Devlet Başkanı Park'ın, Kim Jong-un'a suikast planladığı iddiasıyla idamla cezalandırılacağını açıkladı.

Kuzey Kore yönetimi, eski Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevi sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a suikast planladığını iddia ederek, Park'ın "idamla cezalandırılacağını" bildirdi.



Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın Kuzey Kore Devlet Güvenlik Bakanlığı, Halk Güvenlik Bakanlığı ve Merkezi Kamu Savcılığının ortak açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Pyongyang yönetimi Park'ı ve dönemin Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) eski şefi Lee Byoung Ho'yu Kim'e suikast planlamakla suçladı. Kuzey Kore yönetimi, her iki yetkilinin ve işbirlikçilerin "idamla cezalandırılacağını" belirtti.



Açıklama, Park'ın Lee'ye Kuzey Kore liderinin iktidardan uzaklaştırılması için suikast dahil her türlü yönteme başvurulması için talimat verdiğine dair Japon basınında yer alan iddiaların ardından geldi.



Açıklamada, "Hain Park Geun-hye, onun kukla istihbarat servisi eski direktörü ve bu devlet destekli terör eyleminin diğer işbirlikçilerini idamla cezalandıracağız." ifadesi yer aldı.



Yetkililer, Park'ın 2015 yılında iktidara geldiğinde Kuzey Kore liderinin gizli şekilde ortadan kaldırılması planını yürürlüğe koyduğunu, bunun için bir suikast planı hazırladığını, ancak planın eylem aşamasında engellendiğini öne sürdü.



Açıklamada Seul yönetiminden Park ve Lee'nin Kuzey Kore'ye teslim edilmesi talep edildi.



Öte yandan Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın konuyla ilgili haberinde, NIS yetkililerinin Kuzey Kore'nin iddialarını "temelsiz" olarak nitelendirdikleri aktarıldı.



Kuzey Kore'nin açıklaması Güney Kore'nin yeni seçilen Devlet Başkanı Moon Jae-in'in ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı görüşme için Washington'a hareketinden saatler sonra geldi. Moon'un, Trump'la yapacağı görüşmede Kuzey Kore kaynaklı nükleer tehdidin masaya yatırılması bekleniyor.



Park'ın görevden azledilmesiyle devlet başkanlığına seçilen Moon, Kuzey Kore ile barışçıl ilişki kurma yanlısı tutumuyla biliniyor.



Park döneminde Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği iki nükleer test ve çok sayıda füze denemesi nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginlikler yaşanmıştı.