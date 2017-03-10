Güney Kore Devlet Başkanı Park azledildi

Güney Kore'de yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalı nedeniyle yetkileri geçici olarak elinden alınan Devlet Başkanı Park Geun-hye görevinden azledildi.

Anayasa Mahkemesinin 8 yargıçtan oluşan heyeti, Park'ın devlet başkanlığı görevinden azledilmesine oy birliğiyle karar verdi.



Baş yargıç Lee Jung-mi televizyonlardan canlı yayınlanan açıklamasında, mahkeme kararını "tarihi bir an" olarak niteledi.



Lee, "Park'ın açıklamalarına ve eylemlerine baktığımızda anayasayı savunduğuna yönelik herhangi bir irade bulamadık. Devlet başkanının anayasayı ve yasaları ihlali, halkın güvenine ihanet anlamına gelmektedir. Anayasayı korumak açısından bu tür ciddi eylemler kabul edilemez." ifadelerini kullandı.



Kararın ardından başkent Seul'de düzenlenen protesto gösterilerinde 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Park, ülke tarihinde azledilen ilk devlet başkanı oldu. Karar, siyasi dokunulmazlığını yitiren Park'a mahkeme yolunu açtı.



Yasalar gereğince 60 gün içinde seçime gidilecek.



Park, yakın dostu Choi Soon-sil aracılığıyla ülkenin büyük holdinglerinden bağış adı altında rüşvet almak ve karşılığında muhataplarına siyasi menfaatler sağlayarak görevini kötüye kullanmakla suçlanmıştı.



Güney Kore parlamentosu, 9 Aralık'ta Park hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş ve Park'ın yetkileri geçici olarak Başbakan Hwang Kyo-ahn'a devredilmişti.