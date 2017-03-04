Güney Afrika'nın lideri "beyazları" üzecek

Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma, "Ülkedeki arazi dağılımında siyahların çoğunlukta olması için beyazların elindeki araziler kamulaştırılmalı." dedi.

Zuma, parlamentodaki konuşmasında, Güney Afrika'da arazi dağılımındaki adaletsizliğe dikkati çekti.



Arazi reformu yapılması gerektiğini belirten Zuma, "Ülkedeki arazi dağılımında siyahların çoğunlukta olması için beyazların elindeki araziler kamulaştırılmalı. Avrupa kökenli beyazların sahip olduğu arazilerin kamulaştırılması için siyasi tarafların birlikte hareket etmesi gerekiyor." diye konuştu.



Muhalefetteki Demokratik İttifak Partisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "Devlet Başkanı Zuma'nın arazi reformu hakkındaki açıklamalarının çok tehlikeli olduğu" savunuldu.



Zuma'nın kamulaştırma isteğine, iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi Partisinin hükümetteki başarısızlıklarını mazur göstermeye yönelik dürüst olmayan bir girişim nitelemesinde bulunulan açıklamada, "Aslında ülkede reform için en büyük engel yolsuzluk ve kötü politika uygulamalarıdır." ifadesi kullanıldı.



Devlet Başkanı Zuma'nın partisi Afrika Ulusal Kongresinin ülkede Afrikalı siyah nüfusun, Demokratik İttifak Partisinin de Avrupa kökenli beyazların oylarının çoğunluğuna sahip olduğu biliniyor.