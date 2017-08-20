Güney Afrika'da minibüs köprüden şarampole yuvarlandı: 18 ölü

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde seyir halindeki bir yolcu minibüsünün köprüden şarampole devrildiği kazada, 18 kişi öldü.

Ulusal basına göre, KwaZulu-Natal'ın Pietermaritzburg kentinde seyir halindeki minibüs köprü kenarındaki bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı.



Güney Afrika ER24 Acil Sağlık Hizmetleri Sözcüsü Russel Meiring, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın nedeninin soruşturma sonucunda belli olacağını söyledi.



Meiring, "Kazada 18 kişi hayatını kaybetti, 5 i ağır 11 yaralı var. Yaralılar çevre hastanelere götürüldü ve tedavi ediliyor." ifadelerini kullandı.