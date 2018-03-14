Güneş: Zaten ilk maç şansımızı ortadan kaldırmıştı

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "Zaten ilk maçtaki sonuç tur şansımızı ortadan kaldırmıştı. İkinci maçta kazanamazsak da en azında kaybetmek istemiyorduk" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rövanşında Bayern Münih'e hatalarından dolayı 3-1 yenildiklerini söyledi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son 16 turundaki iki yenilgiden dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Zaten ilk maçtaki sonuç tur şansımızı ortadan kaldırmıştı. İkinci maçta kazanamazsak da en azında kaybetmek istemiyorduk. Oyun olarak rakipten aşağı değildik. Sonuçta hatalarımızdan 3-1 mağlup olduk." dedi.

Spor Toto Süper Lig'de oynanan futboldaki temponun Şampiyonlar Ligi'nin gerisinde olduğunu kaydeden Güneş, "Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde olmak ve tecrübemizle daha iyisini yapmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

- Taraftarların verdiği destek

Siyah-beyazlı taraftarların kendisine verdiği desteğe değinen Şenol Güneş, şunları aktardı:

"Hepsine teşekkür ediyorum. O gururu ben duyuyorum. Yaptığınız işin karşılığı olarak takdir edilmek güzel şey. Biz onların mutlu olması için işimizi yapıyoruz. Yenildik, soyunma odasına gittim. Çağrı olmaz diye düşünüyordum. Kendimi mahcup olarak hissediyorum. Sıkılıyorum, utanıyorum. Karşılığını ne kadar verdim diye düşünüyorum. Futbolun güzel olması için bu işi biraz irdelemek lazım. Tam tersine hep saha dışına çıkıyoruz."

Bütün oyuncuların ellerinden gelen gayreti gösterdiğini ve ülke futbolunun daha iyi olması için daha fazla çalışmaları gerektiğini vurgulayan Güneş, "Oyuncular yaptığının karşılığını yeterli görmeyecek. Biz daha çok çalıştıracağız. Taraftar az oynayan oyuncuyu ilah yapmayacak. Yatırım daha fazla olacak. Altyapıda sabırlı olacağız. Düzeltilmesi gereken futbola bakış. Sevinmek ve üzülmek yerine daha iyisini yapmalıyız. Bayern Münih, iki maçta da aynı anlayışla oynadı." şeklinde konuştu.

Ekonomik olarak Türk kulüplerinin durumunun ortada olduğunu anlatan Güneş, "Ülke futbolunun yapısıyla ilgili sorunları konuşmak için söylüyorum. Neden Mustafa, Müller'in kalite olarak altında diye eleştiri yapılıyor. Zaten fiyatından belli." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA