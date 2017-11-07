Güneş enerjisiyle bin eve elektrik üretiliyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, yatırımcı Yüksel tarafından kurulan 32 dönüme 7 bin adet güneş paneliyle bin evin elektrik ihtiyacı karşılanıyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Tophisar Mahallesi'ne kurulan güneş panellerinden bin evin elektrik ihtiyacı karşılanıyor.



Yatırımcı Çağan Yüksel tarafından ilçeye bağlı Tophisar Mahallesi'nde 32 dönüme 7 bin adet güneş paneli kuruldu.



"TESİSİN 5-6 YILDA KENDİNİ AMORTİ ETMESİNİ BEKLİYORUZ"



Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu ile Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan kurulan tesise giderek incelemelerde bulundu.



Yüksel, ziyarette yaptığı açıklamada, tesiste 2 megavatlık üretim olduğunu belirterek, "Yaklaşık bin hanenin enerjisini güneşten elde ederek elektriğe çeviriyoruz. Tesisin 5-6 yılda kendini amorti etmesini bekliyoruz. Ondan sonra para kazanacağız. Tesisin 20-25 sene gibi ekonomik ömrü var. Devletle 10 senelik bir sözleşme yaptık. Devlet bize yatırım yaparken teşvik vermiyor. Fakat, 10 yıl boyunca yüksek paradan elektriği almayı taahhüt ederek bizi destekliyor. 10 yıl sonra da düşük fiyatlardan da olsa yine devlete elektriği satacağız. Çünkü enerji ihtiyacı ciddi bir problem." diye konuştu.



"GÜNDÜZ GÜNEŞTEN AKŞAM RÜZGARDAN FAYDALANACAĞIZ"



80 bin metrekare alanın 32 bin metrekarelik kısmına güneş panellerini kurduklarını aktaran Yüksel, şunları söyledi:



"Ayrıca buraya bin hayvan kapasiteli besi tesisi kurarak entegre edeceğiz. Yine 5 dönümlük alana rüzgar tirbünü kuracağız. Bu tesisi hibrit olarak çalıştırmak istiyoruz. Gün olduğu zaman güneşten, akşam olduğu zaman rüzgardan faydalanacağız. Burada toplam 2,6 milyon dolarlık yatırımımız oldu. Hayvancılık tesisimizle beraber 6,5 milyon dolar yatırımımız olacak. Orta ve Güneydoğu Anadolu'da aynı tesisler daha verimliyken biz kendi memleketimizde olmasını istediğimiz için bu yatırımı Karacabey'e yaptık."