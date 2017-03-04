Gündüz döner ustası akşam gönüllü antrenör

Yıllarca atletizm antrenörlüğü yapan Ahmet Güler, 10 yıl önce döndüğü memleketi Çankırı'da gündüzleri geçimini sağlamak için döner ustalığı yapıyor, akşamları da gönüllü olarak futbol takımı çalıştırıyor.

Yıllarca atletizm antrenörlüğü yaptıktan sonra memleketi Çankırı'ya dönen Ahmet Güler, geçimini sağlamak için yaptığı döner ustalığının yanı sıra akşamları da gönüllü olarak amatör futbol takımını çalıştırıyor.



Çankırı'da birçok gence atletizmi sevdirdikten sonra Gaziantep'e giderek pek çok atlet yetiştiren iki çocuk babası Güler (41), bir dönem Süreyya Ayhan Kop'un yardımcı antrenörlüğünü de yaptı. Atletizm milli takım antrenörlüğü görevinde de bulunan Güler, 10 yıl önce memleketi Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine döndü.



Burada bir lokantada döner ustalığı yapmaya başlayan Güler, akşamları da gönüllü olarak Çankırı Amatör Küme ekiplerinden Kızılırmak Belediyespor futbol takımı ile U-17 takımlarını çalıştırıyor.



Güler, 11 yaşından beri sporla uğraştığını, önce futbol oynadığını, daha sonra atletizmle ilgilendiğini söyledi.



Futbol ve atletizm antrenörlüğü belgesi bulunduğuna işaret eden Güler, ilçede de gençlere sahip çıkmaya çalıştığını vurguladı.



Güler, gündüzleri lokantada çalışıp akşamları gönüllü olarak futbol antrenörlüğü yaptığına dikkati çekerek, "Kızılırmak Belediyespor amatör futbol takımı ile U-17 takımlarını çalıştırıyorum. Gençlerin kötü alışkanlıklara bulaşmasını istemiyorum. O nedenle zamanımın bir bölümünü gençlere ayırıyorum." diye konuştu.



Kızılırmak Belediyespor'da oynayan Alparslan Gürel de antrenörlerinin ailesine ayıracağı zamanı kendilerine ayırdığını, fedakarlık yaptığını söyledi.