"Gündemimizde Arakanlı müslüman kardeşlerimiz olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 72. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York şehrine hareketinden önce Atatürk Havalimanında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu ile ilgili olarak, "Küresel barış, güvenlik ve refahın tesisi noktasında bizim de elzem gördüğümüz bazı başlıklarda üst düzeyli toplantılar da yapılacak. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanı olarak Rohingya Müslümanları Temas Grubu Toplantısı bunlardan bir tanesidir. Ülkemizin de desteğiyle katılım düzeyi yükseltilen bu toplantının, Arakan'da yaşanan insanlık dramının uluslararası toplumun gündemine taşınması açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye olarak bu toplantının Arakanlı kardeşlerimizin sıkıntılarına bir nebze olsun çare olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



"GÜNDEMİMİZDE BİRÇOK ÖNEMLİ KONU BULUNUYOR"

"New York'ta bulunacağım süre zarfında, ABD Başkanı Sayın Trump da dahil bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceğiz." diyen Erdoğan, "Sayın Trump ile yapacağımız görüşmeye özel önem atfediyorum. Bu görüşme gerçekten bölgesel anlamda kritik gelişmelerin yaşandığı bir zamana tekabül ediyor. Gündemimizde birçok önemli konu bulunuyor. Bu görüşmenin, her iki ülke için de faydalı ve verimli neticeleri olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.



"BM BİNASININ KARŞISINDA YENİ BİR TÜRK EVİ İNŞA EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşmiş Milletler binasının hemen karşısında New York'un en merkezi yerlerinden birinde yeni bir Türk evi inşa ediyoruz. Bu yeni binamız, büyüyen, gelişen, her alanda itibarı artan ülkemize yaraşır bir yer olacak. İnşallah bu binamızı yaklaşık 36 ay içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. 32 kat yüksekliğindeki bu binamız gerçekten gerek Birleşmiş Milletler binasının karşısında olmasıyla gerekse hareketli bir alanda tesis ediliyor olması sebebiyle ülkemizin şanına yakışır bir hizmet alanını oluşturacaktır." dedi.