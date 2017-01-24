Gümüşhanespor kupada bir üst turda

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu son hafta maçında Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kalan Gümüşhanespor, Trabzonspor'un önünde grubu ikinci sırada tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu son hafta maçında Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kalan Gümüşhanespor, Trabzonspor'un önünde grubu ikinci sırada tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.



Bu sonuçla puanını 9'a çıkaran Gümüşhanespor, 6 puana sahip Trabzonspor'un önünde ikinci sırada yer almayı garantiledi. Gümüşhanespor, son 16 turunda mücadele edecek.