Gümüşhanespor: 1 – Atiker Konyaspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3. hafta maçında Gümüşhanespor ile Atiker Konyaspor 1-1 berabere kaldı.

72. dakikada Atiker Konyaspor atağında, ceza alanı içinde Taner Koç, ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 0-1



90. dakikada Hüseyin Ali Pala, rakip ceza sahası içinde Skubic ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.



90+1. dakikada Mehmet Menderes Önkuzu'nun kullandığı penaltı vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1



Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.



Bu sonuçla Gümüşhanespor, puanını 7'ye yükseltip liderliğini sürdürdü. Atiker Konyaspor ise 5 puanla ikinci sırada yer aldı.

Kaynak: AA