Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında, fener alayı düzenledi. 15 Temmuz Zafer Meydanı’nda, belediyenin mehteran takımı eşliğinde başlayan yürüyüşe, İl Jandarma Komutanlığına bağlı tören bölüğü askerleri de ellerindeki meşaleler ile katıldı.



Ellerinde Türk bayrağı bulunan protokol üyeleri ve vatandaşlar Hasanbey ve Cumhuriyet Caddesini kullanarak Atatürk Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü.



Atatürk Kültür Merkezindeki kutlamalarda yerel sanatçılar konser verdi, protokol üyeleri halay çekti.



Vali Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada Gümüşhane'nin kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutladı.



Coğrafyanın çok sıkıntılı bir coğrafya olduğunu belirten Memiş, "Şehit kanlarıyla sulanmış bir coğrafya. 99 yıl öce olduğu gibi 15 Temmuz’da da maalesef içimizdeki hainler ile bu milletimiz çok ciddi mücadele gösterdi. 15 Temmuz'da Gümüşhane olarak daha o ihanetin ilk dakikalarında sokaklara çıktık. Devletimize, milletimize, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde anayasal sistemimize sahip çıktık. Hepinizden gurur duyuyorum." dedi.



Belediye Başkanı Ercan Çimen ise etkinliklere katılım gösteren herkese teşekkür etti.



Kutlamalar, havai fişek gösterisiyle sona erdi.



Etkinliğe Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Şiran Kaymakamı Murat Özdemir, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Şiran Belediye Başkanı Yavuz Altıparmak, Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün, AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.