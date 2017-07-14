Gümüşhaneli gaziler 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı

Valilik ve Belediyenin daveti üzerine düzenlenen etkinlikler için memleketleri Gümüşhane'ye gelen 10 gazi, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı.

Gümüşhane'de düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerine katılmak üzere memleketlerine gelen 10 gazi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbesi sırasında yaşadıklarını anlattı.



Valilik ile Belediye tarafından Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Gümüşhane nüfusuna kayıtlı 90 gazi bulunduğunu söyledi.



Gazilerin hayatlarını hiçe sayarak vatan ve millet adına darbe girişimine karşı kendilerini siper ettiğini vurgulayan Memiş, ülkede daha önce yaşanan darbelere sessiz kalındığını dile getirdi.



Memiş, milletin darbe girişimi karşısında canı pahasına tavrını ortaya koyduğuna dikkati çekerek, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız, Hükümetimiz ve milletimiz ilk defa dünya ve Türkiye Cumhuriyeti siyasal tarihine örnek olacak bir duruş sergilediler. Biz kendilerine minnettarız. 249 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum." diye konuştu.



Devletin FETÖ unsurlarından ayıklanmaya başlandığını hatırlatan Memiş, bu aşamada "kuru ile yaşı aynı kefeye koymadıklarını", titiz davrandıklarını bildirdi.



En küçük şüphenin dahi üzerine gittiklerini aktaran Memiş, şehit yakınları ve gazilerin darbeciler için adaletin tecelli edeceği günü beklediğini ifade etti.



Türk devletinin mutlaka adaleti tecelli ettireceğine olan inancını dile getiren Vali Memiş, şunları kaydetti:



"Hiç endişeleri olmasın. Devlet, FETÖ'cü teröristler gibi, diğer illegal yapılanmalar gibi hareket etmez, delil ile hareket eder. FETÖ'cüler ne yapıyordu? Emniyet teşkilatının içine sinmiş iş birlikçileriyle delili kendi üretiyordu. Yine yargıya sinmiş unsurlarıyla karar veriyorlardı. İnsanları enterne ediyorlardı. Onlardan birisi de benim. FETÖ'nün İzmir casusluk davasında ismi olan valilerden birisiyim. Yani enterne edip Silivri'ye gönderecekleri adamlardan birisiyim ama intikamla hareket etmeyeceğiz. Devlet intikamla hareket etmez. Bu virüsü sizlerin de desteğiyle devletimizden, milletimizden, şehrimizden silip atacağız."



"BENİM BÜYÜK DEVLETİM ONLARIN CEZASINI EN DOĞRU ŞEKİLDE VERECEKTİR"



15 Temmuz gecesi TRT'nin İstanbul binasına yönelik olaylarda yaralanan Yaşar Parlak ise Gümüşhane'nin her daim mert insanlarla bilinen bir şehir olduğunu belirtti.



Darbe girişiminde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Parlak, şöyle konuştu:



"5 tane kurşun, 28 tane şarapnel parçasıyla beni vurdular. 4 kez ameliyat oldum, bizi yıkamadılar. Bizim bayrağımız hala dalgalanıyor. Göğsümüzü gere gere diyoruz ki biz gaziyiz. Bu memleketin gazisiyiz. Bunlar bizi vurdukların zannediyorlar ama kendi kendilerini vurdular. Bu hainlere diyecek bir söz bulamıyorum. Bundan sonrası için de inanıyorum ki benim büyük devletim onların cezasını en doğru şekilde verecektir. Bundan zerre kadar kuşkum yok. İki bastona mahkum kaldık. Bazı arkadaşlarımızın hala sıkıntıları devam ediyor. Şunu herkes bilsin ki hiçbirimiz hiçbir şekilde bu olayların içine girdiğimiz için pişman değiliz."



Programa katılan diğer gaziler de o gece yaşadıklarını aktararak, duygu ve düşüncelerini paylaştı.



Öğrenciler tarafından darbe girişimini konu alan tiyatro gösterisinin de sahnelenen, gazilere hediyeler verilen etkinliğe AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.