Gümüşhane'deki darbe girişimi davası

Gümüşhane'de, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbecilere karşı direnmemeleri konusunda telkinde bulundukları iddia edilen 3 eski emniyet mensubunun yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklu bulunan sanıklar E.S. ve G.Y'nin avukatı katıldı.



Sanıkların avukatı, müvekkillerinin kaçma şüphesi bulunmayan sabit ikametgah sahibi kişiler olduğunu ve bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunduklarını anımsatarak, sanıkların uygun görülecek bir tedbirle salıverilmelerini talep etti.



Mahkeme heyeti, sanıkların kaçma ihtimalinin bulunduğu ve bu nedenle adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.



Heyet bir önceki duruşmada Başbakanlığın davaya müdahil olma talebini kabul etmişti.



Aynı dava kapsamında eski emniyet mensubu Ş.G. ise tutuksuz yargılanıyor.