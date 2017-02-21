Gümüşhane'de istinat duvarı çöktü

Gümüşhane'de istinat duvarının çökmesi sonucu 10 katlı bir binanın 4 dairesi ile park halindeki otomobil zarar gördü.

Merkeze bağlı Oltanbey Mahallesi'ndeki Altınpark Sitesi'nin arkasında bulunan istinat duvarının bir bölümü binaya doğru çöktü.



Çökmenin ardından 10 katlı binanının birinci ve ikinci katındaki 4 daire ile dairenin önünde bulunan park halindeki otomobil zarar gördü.



Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi.



Altınpark Sitesi sakinleri ise siteyi yapan kooperatif yetkililerine tepki gösterirken, polis ekipleri güvenlik nedeniyle site girişini emniyet şeridiyle kapattı.



AFAD Müdürü Mesut Bayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı bölgede incelemelerin devam ettiğini söyledi.



Olayda yaralanan olmadığını dile getiren Bayrak, “Teknik bir toplantı yapacağız. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Önemli olan da bu zaten. Risk olabilecek 10 katlı 3 apartman boşaltılacak.'' dedi.



Öte yandan Gümüşhane Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Emniyet Müdürü Orhan Kar da olayın meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu.



Ayrıca, mahallenin doğalgazı tedbir amaçlı kesildi.