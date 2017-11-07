Gümüşhane'de ihracat yüzde 80 arttı

Gümüşhane'den 2017'nin ocak-ekim döneminde 39 milyon doları aşkın ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden elde edilen bilgiye göre, DKİB'in sorumluluk alanındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın 10 aylık döneminde toplam 1 milyar 155 milyon 700 bin 456 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.



Trabzon'dan geçen yılın 10 ayında 1 milyar 9 milyon 871 bin 856 dolarlık ihracat yapılırken, bu yılın aynı döneminde yapılan ihracatta yüzde 6,8'lik düşüş yaşanarak 941 milyon 18 bin 99 bin dolar gelir elde edildi.



Rize'nin, 2016'nın ocak-ekim döneminde 130 milyon 932 bin 348 dolar olan ihracatı da bu yılın aynı döneminde yüzde 0,7 azalarak 130 milyon 68 bin 276 dolara geriledi.



Artvin'den yapılan ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 düştü. Geçen yıl 48 milyon 863 bin 758 dolar gelir sağlanan ihracattan, bu yıl 45 milyon 467 bin 246 dolar temin edildi.



Ocak-ekim döneminde, DKİB sorumluluk alanındaki iller arasında Gümüşhane'nin ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 arttı.



Geçen yılın 10 aylık döneminde 21 milyon 739 bin 173 dolar olan Gümüşhane'nin ihracatı, bu yılın aynı döneminde 39 milyon 146 bin 834 dolara yükseldi.



Yetkililer, Trabzon'un ihracatının gerilemesindeki en önemli unsurun, fındık birim ihraç fiyatlarında bir önceki sezona oranla yaşanan düşüş olduğunu belirtti.



Rize ve Artvin'de ihraç düşüşüne ise komşu ülkelere yapılan ihracatta ihraç kapılarında yaşanan altyapı eksiklikleri ile ihraç taşıması yapan taşıtların Gürcistan'daki tır parklarında 4, 5 güne yakın zorunlu beklemelerinin yol açtığını kaydetti.



Gümüşhane'de görülen yüksek oranlı ihracat artış nedeninin, madencilik ürünleri ihracatında bu yıl önemli miktarda artış olmasının yanı sıra metal fiyatlarındaki yükseliş trendi gösteriliyor.



