Gümrüklere plaka tanıma sistemi kuruldu

Plaka tanıma sistemi, sınır kapılarında uygulanmaya başlandı.

Sınır kapısının giriş ve çıkış peronlarına kurulan sistemlerle gümrük işlemlerinin daha hızlı ve kontrollü gerçekleştirilebilmesi ve başta ülke güvenliği olmak üzere kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin arttırılması sağlanacak.



Plakaların otomatik olarak kaydedilebilmesi sayesinde hem personel tasarrufu sağlanacak hem de memurların daha etkin ve verimli hizmet sunmaları mümkün olacak. Aktif olarak gümrük işlemi yürütülen sınır kapılarına kurulmaya başlanan sistemle Türkiye'ye kara gümrük kapılarından gelen ve giden tüm araçların plakaları otomatik olarak kaydedilecek.



"Plaka tanıma sistemi" Türkiye'deki tüm sınır kapılarında kademeli olarak kısa sürede hayata geçecek.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sınır kapılarından giriş ve çıkış yapan araçların plakalarının sisteme otomatik olarak kaydedilmesini sağlayacak sistemin gümrüklerde hayata geçirilmeye başlandığını söyledi.



Giriş-çıkışları kolaylaştıracak ve analizlerin yapılmasına imkan sağlayacak sistemin kısa sürede tüm sınır kapılarında uygulanacağını ifade eden Bakan Tüfenkci, bugün itibarıyla İpsala Sınır Kapısı'ndaki sistemin devreye alındığını belirtti.



Tüfenkci, manuel olarak müdahale imkanı kalmayacağından bu yolla yapılması mümkün suistimallerin de engelleneceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Gümrük işlemlerinin daha hızlı ve kontrollü gerçekleştirilebilmesi ve başta ülke güvenliği olmak üzere kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması sağlanacak. Plakaların otomatik olarak kaydedilebilmesi sayesinde hem personel tasarrufu sağlanacak hem de memurların daha etkin ve verimli hizmet sunmaları mümkün olacak."



İçişleri Bakanlığı'nın sistemiyle entegre çalışacak uygulama sayesinde özellikle ihbarlı araçların tespiti, takibi ve kontrolüyle risk analizlerinin daha etkin yapılabileceğine işaret eden Tüfenkci, Türk firmalarınca geliştirilen sistemin yerli yazılımı destekleme ve kaçakçılığı önleme açısından da önemli olduğunu bildirdi.



SİSTEM 17 SINIR KAPISINA KURULDU



Plaka tanıma sistemi, İpsala Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Hasan Oktay Duygun'un katılımıyla hizmete alındı.



Duygun, gazetecilere yaptığı açıklamada sistemin 17 sınır kapısına kurulduğunu söyledi.



Sistemin diğer plaka tanıma sistemlerinden ayrılan yanının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın var olan birçok veri tabanıyla entegre çalışması olduğunun altını çizen Duygun, şu bilgileri verdi:



"Plaka tanıma sistemi 20 aktif gümrük kapımızda kurulmak üzere planlanan bir proje. Şu an itibarıyla 17 aktif sınır kapımızda faaliyete geçti. Sarp, Kapıköy ve Türkgözü sınır kapılarında inşaat çalışmalarının ardından faaliyete alınacak. Plaka okuma sistemi memurlar vasıtayla gördüğümüz, elle (manuel) yapılan kayıtları otomatik hale getirecek bir sistem. Bu sistemi, diğerlerinden ayıran özellik, bakanlığımızın birçok veri tabanı var ve bu veri tabanlarıyla entegre olarak çalışması bize bir takım kolaylıklar sağlayacak.



Örneğin, kayıtlar otomatik yapıldıktan sonra elle müdahale imkanı olmayacak. Bu uygulama, risk analizi, kaçakçılıkla mücadele, ve ülke güvenliğine önemli katkılar sağlayacak. Bizim arka planda çalışan istihbarat ve risk analizi programlarımız bu plaka tanıma sistemiyle yapılan kayıtlardan yararlanacak."



Kameraların aracı hem önden hem de arkadan tanımlayabildiğini anlatan Duygun, şöyle devam etti:



"Aynı zamanda lazer sensörler, çift dorseli araçların algılanmasını sağlayacak. Şimdi gümrük kapılarında bu sistemi işletmenin zorluğu da Türkiye'de birçok gümrük kapısında çok farklı işlem türleri yürüyor. Çok farklı ve standart dışı plakalarla karşılaşıyoruz. Uzun süreli testlerimizde bunu gördük ki, bu sistem bunlara yönelik de başarılı sonuçlar veriyor. Arapça, Farsça plakalar, kirli, standart dışı plakalar bahis konusu. Bunda da başarılı sonuçlar aldık. Kademe kademe emin adımlarla ilerlemeyi düşünüyoruz. İpsala'dan başlıyoruz, Kapıkule, Pazarkule ve Hamzabeyli gümrük kapılarımızda eğitimler vererek devam edeceğiz."



KUYRUKLAR AZALACAK



Sistemin kuyrukların azalmasında önemli bir etken olacağını vurgulayan Duygun, şunları kaydetti:



"Bu kuyrukların sadece bir tek sebebi olmuyor. Bazen karşı ülkelerin uygulamalarından kaynaklanan nedenler, yaz dönemlerinde gümrük kapılarımıza geliyoruz, personelimiz çok büyük fedakarlıklarla çalışıyor ve inanın çok süratli çalışıyorlar. Belli dönemlerde ülkemizde olağanüstü trafik yaşanıyor. Pasaport işlemleri de var. Bizim sistemimizde otomatik kayıtlar olacağı için süratlenmesine mutlaka katkı sağlayacaktır. Bakanlığımızda bir komutan kontrol merkezi mevcut, bütün kara sınır kapılarını oradan izleme imkanımız var. Plakaları kaydedilen araçların, bakanlığımız tarafından da izlenmesi mümkün hale geldi. Kaçakçılıkla mücadele konusunda da bir katkı sağlayacaktır."



