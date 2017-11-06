Gümrüklerde ihracatçıya danışmanlık hizmeti verilecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Belli bir büyüklüğe ulaşan ihracatçılarımıza bir nevi danışmanlık hizmeti yapacak, gümrükteki sorunlarını çözebilecek bir sistemi hayata geçiriyoruz." dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, geçen ay tüm zamanların ekim ayı ihracat rekorunun kırıldığını ve yüzde 15'e yakın ihracat artışı sağlandığını kaydetti.



İhracatın büyümeye katkı oranlarının sevindirici olduğunu belirten Tüfenkci, Türkiye olarak ihracata dayalı bir büyüme modeli öngördüklerini, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.



Özellikle yeni gümrük uygulamalarıyla ihracattaki bekleme sürelerini her yıl aşağıya çektiklerine dikkati çeken Tüfenkci, şöyle konuştu:



"Şimdi bunu daha da hızlandırmaya başladık. Özellikle ihracatçımıza destek olmak amacıyla belli bir büyüklüğe ulaşan ihracatçılarımıza bir nevi danışmanlık hizmeti yapacak, gümrükteki sorunlarını çözebilecek bir sistemi hayata geçiriyoruz. Oralarda bölge gümrük müdür yardımcılarından bir arkadaşımızı o ihracatçıyla muhatap ederek gümrükteki sorunları, gecikmeleri veya sıkıntıları çözebilmesini de sağlamış olacağız. Bütün bunların amacı, daha fazla üretmek, ihraç etmek, yeni pazarlara girmek. Bu amacı sağlamak için çalışıyoruz."



"TÜRKİYE YOLUNA EMİN ADIMLARLA DEVAM EDECEK"



Belirledikleri hedefler doğrultusunda orta vadeli büyüme planlarına sadık kalacaklarını söyleyen Bakan Tüfenkci, her adımlarının ülkeyi büyütmeye yönelik olacağını ifade etti.



Yerli otomobil için atılan imzaların daha mürekkebinin kurumadığını kaydeden Tüfenkci, "Türkiye kendi yerli otomobilini de yapabilecek noktada. İnşallah 2020'lerde bu piyasaya arz edilecek şekilde gelişecek. Belki de bu dönemleri öne çekme imkanı da olabilir. Vermiş, geliştirmiş olduğumuz teşvik modelleri hem üretimimizi artıracak hem de cari açığımızı azaltacak, yatırımları artırdığımız sürece de Türkiye yoluna emin adımlarla devam edecek." diye konuştu.



