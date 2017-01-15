"Gümrüklerde 2,6 milyar liralık kaçakçılık önlendi"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Geçen yıl bir önceki yıla göre olay bazında yüzde 28 artışla 4 bin 424 kaçakçılık olayını ortaya çıkardık. Ortaya çıkarılan kaçakçılığın mali boyutu ise 2 milyar 633 milyon lira oldu." dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci yaptığı açıklamada, gümrüklerde yıl genelinde yapılan operasyonlarda önemli miktarda kaçakçılığın önlendiğini ifade etti.



Ülke genelinde 2016'da yaşanan birçok olumsuzluğun kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini aksatmadığını belirten Tüfenkci, "Bir önceki yıla göre olay bazında yüzde 28 artışla 4 bin 424 kaçakçılık olayını ortaya çıkardık. Ortaya çıkarılan kaçakçılığın mali boyutu ise 2 milyar 633 milyon lira oldu." dedi.



"UYUŞTURUCU YAKALAMA ORANI YÜZDE 30 ARTTI"

Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele hususu üzerinde önemle durduklarını dile getiren Tüfenkci, şöyle konuştu:



"Gerçekleştirdiğimiz başarılı operasyonlar sonucunda, 2015 yılında 2 ton 689 kilo olan uyuşturucu yakalama miktarı, 2016 yılında yüzde 30 artışla 3 ton 426 kiloya yükseldi. 2015 yılında 206 milyon lira değerinde uyuşturucu yakalanmış iken, bu değer 2016 yılında yüzde 16 artışla 236 milyon liraya ulaştı." dedi.



"11 MİLYON 450 BİN KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ"

Daha önce yüzde 21 seviyelerine kadar çıkan piyasadaki kaçak sigara oranının, 2016 itibarıyla yüzde 7,5 seviyelerine gerilediğine dikkati çeken Tüfenkci, geçen yıl genelinde 11 milyon 450 bin paket kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi.



Böylece hem organize suç ve terör örgütlerinin kaynaklarının kesildiğini hem de önemli oranda vergi kaybının engellendiğini belirten Tüfenkci, vergi gelirlerinde 3 milyar liraya yakın artış sağlandığını söyledi.



Ele geçirilen diğer ürünlere ilişkin de bilgi veren Tüfenkci, şunları kaydetti:



"2015 yılına göre yüzde 70 artışla toplam 176 ton kaçak çay ele geçirdik. Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele ilgili birimlerle yürüttüğümüz kapsamlı çalışmalar sonucunda, 805 milyon lirası bu yıl içerisinde olmak üzere toplamda 1 milyar 562 milyon lira tutarında vergi, ceza ve usulsüzlüğü ortaya çıkardık."