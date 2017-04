Gültepe öğrencilerinden büyük başarı

Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi robot takımı, New York'ta 48 takımın mücadele ettiği robot yarışmasında iki ödül kazandı.

Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi robot takımı, New York'taki robot yarışmasında "En İyi Takım Ruhu" ve "En Yüksek Puan Alan Çaylak" ödüllerini kazandı.



GÜLTEPE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ ABD'DEN İKİ ÖDÜLLE DÖNÜYOR



New York'ta FIRST Vakfı tarafından düzenlenen ve dünyanın en prestijli robot yarışmalarından birisi olarak görülen turnuvada farklı ülkelerden gelen 48 takım içinde mücadele etti.



Yarışmaya Türkiye'den Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden kurulu robot takımı, Hisar Okulları ve Atalar Teknik ve Meslek Anadolu Lisesi robot takımları katıldı.



İlk günkü elemelerin ardından Türk takımlarından sadece Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin robot takımı 24 takım arasına girerek çeyrek finale yükseldi.



Çeyrek finalde, üçerli takımların birlikte mücadele ettiği karşılaşmada iyi performans sergileyen Gültepeli öğrenciler, aynı takımda oldukları diğer iki takımın robotlarında sorun yaşanması nedeniyle elendi.



Gültepe robot takımı çeyrek finalde elenmesine rağmen turnuva sonunda "En İyi Takım Ruhu" ve "En Yüksek Puan Alan Çaylak" ödüllerini kazanmayı başardı.



Kafilede yer alan Okul Müdürü Tuncay Otay AA'ya yaptığı açıklamada, "Tüm öğretmen ve öğrencilerimle gurur duyuyorum. Ülkemizi en güzel şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz." dedi.



Maddi olarak zor şartlar altında bu yarışmaya katılabildiklerine değinen Otay, bilet ve konaklama konularında sponsor olan şahıs ve kuruluşlara teşekkür etti.



"ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİNDEN MANHATTAN'A GELMEK..."



Takımın koçu Burhan Şengün de yarışmanın NASA sponsorluğunda 26 yıldır yapıldığını, ilk kez bu yıl yarışmaya katıldıklarını dolayısıyla "çaylak takım" olduklarını bildirdi.



Final grubuna kalan tek çaylak takım olma başarısı gösterdiklerine işaret eden Şengün, çeyrek finalde elenmelerine fazla üzülmediklerini belirterek, "Önemli olan bu süreci çocuklarla beraber yaşamak. İstanbul Gültepe'den Endüstri Meslek Lisesinden Manhattan'a gelip bu duyguları yaşamak. Bilimin birleştiriciliğine inanmak. Çocuklara bu vizyonu katmak." ifadesini kullandı.



Şengün, çeyrek finalde de iyi mücadele ettiklerini ancak ittifakta yer alan diğer iki takımın robotlarında sorun çıkması nedeniyle elendiklerini vurguladı.



Takımdaki öğrencilerden Mehmet Batuhan Şengün, yeni arkadaşlıklar ve deneyimler kazandıklarına değinirken ekipten diğer bir öğrenci Adem Akdoğan ise ilk yıl için başarılı olduklarını ve yarışma sayesinde gelecekleri için de önemli tecrübeler edindiklerine dikkati çekti.



Öğrencilerden Ali Seccad Otay rekabetin yanında çok da eğlendiklerini ve güzel anılar elde ettiklerini belirtirken, Hatice Dağarslan, "Buraya gelmek Türkiye'miz için bir şeyler yapmak çok önemliydi. Bu bayrak uğruna böyle bir yarışmanın içinde olmak ve ülkemizi bu denli temsil etmek bizi çok gururlandırdı." dedi.



Takımda yer alan diğer öğrencilerin isimleri şöyle:



"Yaşar Kahramaner, Harun Pelit, Hakan Uğurlu, Emre Kalafat, Habip Otay, Mertcan Algül, Muhammet Özdemir, Sercan Yılmaz, Musa Sarı, Ertuğrul Uzun, Ali Şefik Çapanoğlu, Yağmur Mavruk."



"EN İYİ ÇAYLAK TAKIM" VE "İLHAM VEREN ÇAYLAK TAKIM" ÖDÜLLERİDE TÜRK TAKIMLARA



Yarışmaya Türkiye'den katılan diğer robot takımları Hisar Okulları ve Atalar Teknik ve Meslek Anadolu Lisesi robot takımları elemeleri geçerek çeyrek finale ulaşamadılar ancak turnuva sonrası iki takım da birer ödül kazanmayı bildi.



Hisar Okullarının "Nokta Parantez" isimli robot takımı turnuvanın en prestijli ödüllerinden "En İyi Çaylak Takım" ödülünü kazanırken Atalar Teknik ve Meslek Anadolu Lisesinin "Göktürkler" isimli robot takımı ise "İlham Veren Çaylık Takım" ödülünü kazandı.