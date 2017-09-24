'Güller diyarı' ülkenin gül suyu ihtiyacını karşılıyor

Isparta'da, güllerin damıtılmasıyla elde edilen gül suyunun büyük bir kısmı iç piyasaya sunuluyor.

"Güller diyarı" olarak adlandırılan Isparta'da, hasadın sona ermesinin ardından güllerin damıtılmasıyla elde edilen gül suyunun büyük bir kısmı iç piyasaya arz ediliyor.



Gül denildiğinde akla gelen kent olan Isparta'da, gülün kullanım alanının genişlemesiyle birlikte her yıl düzenli olarak gül yağı, gül konkreti, gül absolütü, gül suyu üretimi gerçekleştiriliyor.



Türk kültüründe özellikle bayramlarda, mevlitlerde, özel günlerde misafirlere sunulan gül suyu, alternatif tıp alanında da kullanılıyor.



Kozmetik başta olmak üzere yüz farklı alanda kullanılan gül suyunun büyük bir kısmı yoğun talep dolayısıyla iç piyasaya gönderiliyor.



Ülke ve kent ekonomisine katkı sağlayan gül suyu üzerine Süleyman Demirel Üniversitesindeki (SDÜ) bilim insanları da çalışmalar yapıyor.



SDÜ Ziraat Fakültesi Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı Başkanlığı Öğretim Üyesi, Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sabri Erbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Isparta'nın gül üretimi açısından oldukça büyük bir değere sahip olduğunu söyledi.



Isparta'da her yıl düzenli olarak gül üzerine ürünlerin yapıldığını anlatan Erbaş, "Bu yıl yaklaşık 8 bin ton gül çiçeği üretimi gerçekleştirildi. Damıtma işleminin ardından yaklaşık 1,5 ton gül yağı elde edildi. 10 ton civarında gül konkreti yapıldı. Yaklaşık 2,5 ton civarında da gül absolütü üretimi gerçekleştirildi. Bu yıl gül suyu üretimi 300-350 ton oldu. Bunun maddi karşılığı 2,5 milyon lira kadar. Bunun çoğunluğunun yurt içi pazarına arz edildiğini biliyoruz. Çok az miktar da olsa yurt dışı piyasasına ihraç ediliyor." diye konuştu.



Erbaş, gül suyu üretiminin bölgede önem arz ettiğini ve birçok alanda gül suyunun kullanıldığını belirterek, ürünün geçmişten günümüze kadar önemini koruduğunu vurguladı.