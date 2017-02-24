Gülen'in iadesini görüşmek için ABD'ye gidebilirim

Adalet Bakanı Bozdağ, FETÖ elebaşı Gülen'in iade sürecine dair, ABD'nin yeni Adalet Bakanı Sessions ile görüşmek üzere bu ülkeye gidebileceğini söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD'nin yeni Adalet Bakanı Jeff Sessions'a bir mektup gönderdiğinin hatırlatılarak, "Mektubunuzun içeriğinde temelde ne vardı ve nasıl bir karar çıkacağını düşünüyorsunuz bu süreçte?" sorusu üzerine, ABD'nin yeni Adalet Bakanı'na görevinde tebrik ve başarı ileten bir mektup gönderdiğini söyledi.



Bozdağ, "Türkiye ve ABD ilişkileri, iki ülke bakanlıkları arasında en önemli gündem olan FETÖ lideri terörist Gülen'in iadesi konusuna Türkiye'nin verdiği önemi, bunun Türkiye-ABD ilişkileri bakımından arz ettiği hassasiyeti ve bunun iadesinin Türkiye-ABD ilişkilerini olumlu etkileyeceğine dair kanaatimi ifade eden bir mektup gönderdim." diye konuştu.



Yeni yönetimin bu konuda olumlu adımlar atacağına yönelik bir izlenimi olup olmadığı sorulan Bozdağ, yapılan açıklamalara bakıldığında bir farklılık bulunduğunu dile getirdi.



"GEREKİRSE YENİDEN BU KONUYU GÖRÜŞMEK ÜZERE ABD'YE GİDEBİLİRİM"



Olumlu anlamda bir değerlendirme gördüklerini anlatan Bozdağ, yeni Adalet Bakanı göreve geldikten sonra gönderdiği mektubun yanı sıra telefonla görüşme talebinin de bulunduğunu bildirdi. Bozdağ, "Gerekirse bizzat yeniden bu konuyu Sayın Bakan ile görüşmek üzere ABD'ye gidebilirim. Sayın Bakan'ı da Türkiye'ye davet edeceğim. Türkiye'de de bunu konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.



Bozdağ, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesine ilişkin daha önce gönderilen belgelerin ABD Adalet Bakanlığında bulunduğu bilgisini verdi.



Bunların yargı makamlarına gönderilmesini daha önce bizzat istediklerini ifade eden Bozdağ, "O günden bugüne dosya hala gitmedi." dedi.



FETÖ ELEBAŞI GÜLEN İÇİN KANADA'DA ÇİFTLİK SATIN ALMIŞLAR



Bozdağ, FETÖ elebaşı Gülen'in üçüncü bir ülkeye gidip gitmemesi yönündeki soruya karşılık, örgütün bazı yerlerde çiftlikler satın aldığına dair ciddi istihbaratlar olduğunu bildirdi. Özellikle Kanada'da büyük bir çiftlik alındığına yönelik istihbarat bulunduğunu belirten Bozdağ, bu bilginin ABD adli makamlarına da gönderildiğini ifade etti.



Kanada ile Türkiye arasında bir anlaşma olmadığı için bu ülkenin biraz daha tercih edildiğini dile getiren Bozdağ, örgütün Mısır'ın yanı sıra Güney Afrika, Brezilya gibi bölgelerde de arayışlarının olduğunu vurguladı.