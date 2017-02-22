Gülen'in avukatı Erdemli yakalandı

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aranan Erdemli, İstanbul'da polis ve jandarmanın düzenlediği ortak operasyonda gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in yıllardır avukatlığını yapan Orhan Erdemli, yakalandı.



Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aranan Erdemli'nin İstanbul'da bulunduğu adresin tespit edilmesi üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri ortak operasyon düzenledi.



Gözaltına alınan Erdemli, emniyete götürüldü.