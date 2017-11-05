Guevara, Şili Büyükelçiliğine sığındı

Venezuela'da muhalefetin önde gelen isimlerinden Freddy Guevara, Şili'nin Caracas Büyükelçiliğine sığındı.

Yüksek Mahkemenin, dün, muhalefetin çoğunlukta olduğu Ulusal Kongre'nin Başkan Yardımcısı Guevara'nın yurt dışına çıkışını yasaklamasının ardından muhalif ismin, kız arkadaşıyla başkentte Şili'nin büyükelçilik rezidansına giriş yaptığı belirtildi.



Şili Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Şili'nin insani geleneği doğrultusunda Guevara'yı misafir olarak memnuniyetle karşıladığı bildirildi.



Guevara'nın, sığınma talebinden önceki son 24 saatte nerede olduğunun bilinmediği ve konutunun etrafının Venezuela istihbarat servisi Sebin'e ait araçlar tarafından sarıldığı kaydedildi.



Venezuela hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



Hükümetin kontrolündeki Yüksek Mahkeme, ülkede bu yılki hükümet karşıtı gösterilerde "huzursuzluğu kışkırttığı" ve "başka suçlarla ilgisi olduğu" gerekçesiyle Guevara'ya yurt dışına çıkış yasağı getirmiş ve dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmişti.



Hükümet karşıtı gösterilerde ön sıralarda yer alan Guevara'nın yöneticilerinden olduğu Voluntad Popular Partisi ise suçlamaları, "diktatörlük tarafından icat edilmiş var olmayan suçlar" şeklinde nitelendirmişti.