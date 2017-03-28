Güçlü Türkiye, Batı'yı tedirgin ediyor

Azerbaycanlı uzmanlar, Avrupa'nın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı tutumunun Türkiye'nin giderek güçlenmesi ve bağımsız güç olarak aktif politika yürütmesiyle bağlantılı olduğunu düşünüyor.

Azerbaycanlı uzmanlar, Avrupa'nın son günlerdeki Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı tutumunun Türkiye'nin giderek her yönden güçlenmesi ve bağımsız güç olarak aktif politika yürütmesiyle bağlantılı olduğunu düşünüyor.



Uzmanlar Türkiye'nin askeri ve ekonomik olarak güç kazanması, bölge ve dünyada daha fazla söz sahibi olması, sınırlarını aşarak İslam dünyasına öncülük etmesinin Batı tarafından hazmedilemediği görüşünü paylaşıyor.



Trend Haber Ajansı Baş Direktör Yardımcısı Arzu Nağıyev, Avrupa'nın son günlerdeki tutumunun Türkiye'nin gelecekte Avrupa Birliği'ne kabul edilmemesi için zemin oluşturmayı amaçladığını belirtti. Avrupa'da giderek güç kazanan milliyetçi siyasi akımların Türk nüfusunu ve diasporasını istemediğini ifade eden Nağıyev, Avrupa'nın Türk-Rus yakınlaşmasından da rahatsız olduğunu söyledi.



"BAĞIMLILIĞINI AZALTAN TÜRKİYE, BATI'YI TEDİRGİN EDİYOR"



Azerbaycan Milli Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Natik Miri, "Batı dünyası Türkiye'nin bağımsız güç olarak aktif politika yürütmesini istemiyor." dedi.



Avrupa'nın Türkiye'ye karşı tutumunda, halkını etkileyebilen Cumhurbaşkanı Erdoğan faktörünün de büyük yer kapladığını kaydeden Miri, "Türkiye giderek ekonomik ve askeri yönden daha fazla kendi ayakları üzerinde duruyor. Ekonomik ve askeri bağımlılığını azaltan Türkiye, gelecekte daha da güçlü bir Türkiye anlamına geliyor bu da Batı'yı tedirgin ediyor." şeklinde konuştu.



"AVRUPA'NIN DEMOKRATİK YÜZÜNE LEKE DÜŞTÜ"



Prof. Dr. Gabil Hüseyinli de Hollanda'nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik skandal tavrını eleştirdi.



Hüseyinli, "Hollanda polisi antidemokratik, hatta vahşilik düzeyine ulaşan bir tavır sergiledi. Türk insanının üzerine atlı polislerin, köpeklerin salınması, Avrupa'nın demokratik yüzüne adeta bir leke düşürdü." dedi.