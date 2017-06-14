Guatemala'da 6,9 büyüklüğünde deprem

Orta Ameri̇ka ülkesi Guatemala'da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Orta Ameri̇ka ülkesi Guatemala'da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



ABD Jeolojik Araştırma Merkezine (USGS) göre, merkez üssü San Pablo kentinin 5 kilometre kuzeydoğusu olan deprem, 94 kilometre derinlikte kaydedildi.



Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, depremde 2 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 5 kişinin de yaralandığını açıkladı.



Depremin bazı evlerde orta çaplı hasara ve bazı anayollarda toprak kaymasına yol açtığını belirten Morales, "Hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyuyoruz." dedi.



Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.