GSM operatörlerinin abonelerine Erdoğan sürprizi

Mobil operatörlerden başlatılan çağrılarda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının dinletildiği bildirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) yapılan yazılı açıklamaya göre, BTK koordinasyonuyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone aboneleri büyük bir sürprizle karşılaştı.



Bugün saat 00.00'dan itibaren tüm mobil operatörlerden başlatılan çağrılarda abonelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanınız olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününüzü tebrik ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerime sıhhat ve afiyet diliyorum." sesli mesajı tüm aramalar öncesi dinletildi.



BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan da konuya ilişkin açıklamasında, "Milletimize, milli irademize, vatanımızın birliğine yönelen her tehdidin karşısında insanımızın yanında ve hizmetindeyiz. 15 Temmuz’a mührünü vuran video konferans konuşmalarından, birbirimizden haberdar olduğumuz sosyal medya paylaşımlarına kadar iletişimin bütün dilleri ile her türlü darbe ve işgalin karşısındayız." ifadelerini kullandı.



Bu vesileyle 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi iletişimin kesintisiz olmasının önemine dikkat çeken Sayan, her koşulda bunu sağlamak için Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone olmak üzere 460 lisanslı operatörle birlikte yüksek bir gayretle çalıştıklarını ve her zaman milletin emrinde olduklarını bildirdi.