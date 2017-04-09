G.Saray'ın rakibi Medipol Başakşehir

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.



Süper Lig'de 49 puanla üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılı takım, 4 puan önünde yer alan ikinci basamaktaki rakibi karşısından galibiyetle ayrılarak puan farkını bire indirmeye çalışacak.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında Türk Telekom Arena'da oynanan müsabakayı, Medipol Başakşehir 2-1'lik skorla kazanmıştı.



3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA



Sarı-kırmızılı ekipte Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Galatasaray'ın önemli isimlerinden Selçuk İnan, Nigel de Jong ve Eren Derdiyok, yarın sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, ligin 28. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde takımdaki yerlerini alamayacak.



18. RANDEVU



Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 18. kez karşı karşıya gelecek.



Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 17 maçtan 9'unu Galatasaray, 4'ünü Medipol Başakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı.



Galatasaray'ın 31 golüne, Medipol Başakşehir 22 golle cevap verdi.



Sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın ev sahipliğinde Türk Telekom Arena'da yapılan maçı Medipol Başakşehir 2-1 kazandı.



Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda birbirlerine rakip oldu. Evindeki maçta 2-1 galip gelen Medipol Başakşehir, rakibini eledi.



BAŞAKŞEHİR'DE OYNANAN MAÇLAR



İki takım arasında Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 8 maçtan 5'ini sarı-kırmızılılar, 3'ünü turuncu-lacivertliler kazandı.



Beşi Atatürk Olimpiyat, 3'ü Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 10, konuk Galatasaray 11 gol attı.



MAÇLAR



Galatasaray ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



2007-2008:



Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-2



İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-3



2008-2009:



Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0



İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-1



2009-2010:



Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-1



İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-1



2010-2011:



Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-1



İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 3-1



2011-2012:



İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 2-0



Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 4-1



2012-2013:



İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 1-3



Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0



2014-2015:



Medipol Başakşehir-Galatasaray: 4-0



Galatasaray-Medipol Başakşehir: 2-2



2015-2016:



Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-2



Galatasaray-Medipol Başakşehir: 3-3



2016-2017:



Galatasaray-Medipol Başakşehir: 1-2