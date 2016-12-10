G.Saray'ın gençlerinden örnek davranış

Coca Cola Gelişim Ligi 1. Bölge A Grubu mücadelesinde Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı örnek bir davranış sergiledi.

Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta attığı ikinci golün haksız olduğunu düşünerek, rakibinin gol atmasına müsaade etti.



Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı takımdan Onat Kutay Kurt, ilk yarının son dakikasında rakip oyuncunun yerde kaldığı pozisyonda arkadaşlarının uyarısını duymadı ve golünü attı.



Galatasaraylı futbolcular, attıkları golün haksız olduğunu düşünerek ikinci yarının başında hareketsiz kalarak rakibinin gol atmasına izin verdi.



Sarı-kırmızılar, Hami, Onat ve Metehan'ın golleriyle Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA